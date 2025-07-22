ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ50m¥Ð¥¿¤Ç¥á¥À¥ëÁÀ¤¦¤¾¡ª¡¡¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¿å±ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¶¥±ËÉôÌç¤Ï27Æü³«Ëë
¡¡¿å±ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Î¶¥±Ë¤Ï27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê25¡á²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤é8Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£¶¥±Ë¿Ø¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÃÓ¹¾¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£50¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ï¥á¥À¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë±Ë¤®¤òËÜÈÖ¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¼«¿È½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡50¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Þ¤ÇÈó¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ç28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£3·î¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ç½Ð¤·¤¿25ÉÃ41¤Ï¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤ÎÈæ³Ó¤Çº£µ¨À¤³¦4°Ì¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È0ÉÃ05º¹¡¢3°Ì¤Î¥À¥°¥é¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È0ÉÃ02º¹¡£¥á¥À¥ë¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Áª¹Í²ñ¸å¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÌá¤ê¡¢Æ±¹ñ¤ä²¤½£¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¾õ¶·¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö»ä¤âÂåÉ½10Ç¯ÌÜ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê¤ò¤à¤·¤í°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£Âç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢ÂçÉý¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤¿ÂåÉ½34¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤ò¡¢¶¥µ»·ë²Ì¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡19Ç¯¤ËÇò·ìÉÂ¤ÎØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉüµ¢¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï´°Á´´²²ò¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ÊÆüËÜµÏ¿¡Ë¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿18Ç¯6·î¤Ë½Ð¤·¤¿25ÉÃ11¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤È2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ë¡£½¸ÂçÀ®¤È¤¹¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç3Ç¯¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¥±ËÆüËÜ¤¬¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÃÓ¹¾¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸ºÇ½ª¾Ï¤â¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê°¤Éô¡¡Îá¡Ë
¡Ú400m¸Ä¥á¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ø¡¡¾¾²¼¡ÈAIÄ¶¤¨¡É¥ì¡¼¥¹¤ò¡Û
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÀªÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»Ò¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Î¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤¬400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¡£ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¼ïÌÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÇÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÁ°È¾¤«¤é¿©¤é¤¤ÉÕ¤¯ÀÑ¶Ëºö¤òÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñ¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Æ³Æþ¤·¤¿AI¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ï²æËý¤ÈÇ´¤ê¤Î±Ë¤®¤ò¡×¤È¿¿µÕ¤Î²óÅú¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖAI¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£