ËÌÀî·Ê»Ò¡õÃæÀîÂç»Ö¤¬1Ç¯¤Ö¤êCM¶¦±é¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×ºÆ²ñ¤ò¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¹ç¤¦
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê38ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÀîÂç»Ö¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î1Æü¤è¤ê¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤âÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ÆÇä¾åNo.1¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È¤ªµÒÍÍÌò¡É¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤È¡ÈÂåÍýÅ¹¤ÎÃ´Åö¼ÔÌò¡É¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤¬¡¢¤½¤Î°Â¿´´¶¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂåÍýÅ¹¤ÎÃ´Åö¼ÔÌò¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¤¬¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢¡ÖÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¤¹ç¤¦¤Û¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤ä¡¢ÃæÀî¤¬ÉñÂæ¤ä¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÏÃ¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ÆÇä¾åNo.1¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È¤ªµÒÍÍÌò¡É¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤È¡ÈÂåÍýÅ¹¤ÎÃ´Åö¼ÔÌò¡É¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤¬¡¢¤½¤Î°Â¿´´¶¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂåÍýÅ¹¤ÎÃ´Åö¼ÔÌò¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¤¬¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢¡ÖÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¤¹ç¤¦¤Û¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤ä¡¢ÃæÀî¤¬ÉñÂæ¤ä¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÏÃ¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡£