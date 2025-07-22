¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥¸¡ù¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢½é½µ7.8ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢7·î22ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¢¨¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À5¿ÍÂÎÀ©¤Î¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó
¡¡½é½µÇä¾å7.8ËüËç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÁ°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤¤¤È¤Ó¤Õ¤©¡¼¤¢¤À¤ó¤¹ / ¥ÑLIFE¡ª¥ÑLIKE¡ª¥ÑLOUGH¡ª¥ÑLOVE¡ª¡×¤Î7.3ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ËÜºî¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¡ù¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿²Æ¤Î¡È¥¢¥²¥¢¥²¥½¥ó¥°¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯7·î28ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯7·î14Æü¡Á20Æü¡Ë¡ä
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À5¿ÍÂÎÀ©¤Î¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó
¡¡½é½µÇä¾å7.8ËüËç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÁ°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤¤¤È¤Ó¤Õ¤©¡¼¤¢¤À¤ó¤¹ / ¥ÑLIFE¡ª¥ÑLIKE¡ª¥ÑLOUGH¡ª¥ÑLOVE¡ª¡×¤Î7.3ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯7·î28ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯7·î14Æü¡Á20Æü¡Ë¡ä