¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛµÜÂ¼Í¦ºÈ¡¡Á°²óÍ¥½Ðµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¤³¤ì¤Ç°ìÁö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÂÎ´¶¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÃæ´Ö»Ô¹Ô¶¶»Ô¶¥ÄúÁÈ¹ç»Ü¹Ô£µ£¶¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡µÜÂ¼Í¦ºÈ¡Ê£³£³¡á»°½Å¡Ë¤ÎÁêËÀ¤Ï¡¢Á°Áà¼Ô¡¦Â¼ÅÄ½¤¼¡¤¬²ó¤êÂÃæ¿´¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÍ¥½Ð£´Ãå¤Î£²£¸¹æµ¡¡£Á°¸¡¤Ç¤Ï¡Ö½®¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°®¤ê¹þ¤ß¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ç°ìÁö¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÂÎ´¶¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¤ÎµéÊÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë£µ·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤Ï¡¢£µ¡¦£µ£¸¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£Á°Áö¤ÎÄÅ¤Ç¤Ï½é£Ö¤³¤½¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¹æÄú¤Ç£ÖÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ£±¹æÄú¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£ºÇ¶áÄ´À°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥º¥à¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±·î°ÊÍè£²²óÌÜ¡£Á°²ó¤ÏÅÓÃæµ¢¶¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹¥¥ê¥º¥à¡¢µ¡ÎÏ¤Î¸å²¡¤·¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë³èÌö¤ÏÉ¬»ê¤À¡£