¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û´ÖÄíºÚÅ¦ £³ÆüÌÜ£²Ž¤£±Ãå¤È¥ê¥º¥à¥¢¥Ã¥×¡Ö£³ÆüÌÜ¸åÈ¾¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¹Àï¡¦Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´ÖÄíºÚÅ¦¡Ê£³£²¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÏÁ°È¾£±£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£¸åÈ¾£¶£Ò¤Ï£³¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤·¡¢³Ê¾å¤ÎÅÏÊÕÍ¥Èþ¤òÁê¼ê¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï£³¡¢£´¡¢£³Ãå¤ÈÃæ´ÖÃå¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²¡¢£±Ãå¤È¥ê¥º¥à¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£µ£³¹æµ¡¤Ï¡¢£²ÀáÁ°¤Ë¶ÍËÜ¹¯¿Ã¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥ÁÇÀµ¡¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Àá¾è¤Ã¤¿¹¾¸ý¹¸À¸¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ú¥é¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Ï¢Æü¥Ú¥éÄ´À°¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£³ÆüÌÜ¸åÈ¾¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿¨¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬²ó¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¼êÁ°¤¬¤³¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ç°ú¤Â³¤Ä´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨¤Ï£¶¡¦£¸£°¡¢£±£³°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ½ÁªÆÍÇË¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡£¡ÖÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¡¢¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¡£