KinKi Kidsが21日、デビュー28周年記念日のこの日にYouTube生配信を行い、22日からグループ名を「DOMOTO」に改名すると改めて発表した。光一(46)は「寂しいなと思う方々もいらっしゃると思うんですけど、進化というかアップデート。そういった形になれば良いなと思っています」と呼びかけた。剛(46)は「『DOMOTO』というスタートしていくという意味でも(デビュー日の)21日と22日で隣り合わせにしたかった。21日と22日を楽しい時間にしてくださったらうれしい」と願った。

<KinKi Kidsの主な歩み>

92年12月 NHK紅白歌合戦にSMAPのバックダンサーとして参加

93年4月 テレビ朝日系「キスした?SMAP」でデュオ名正式発表

94年7月 TBS系「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」に2人で出演

94年12月 日本武道館で初のコンサートを開催

95年4月 剛が日本テレビ系「金田一少年の事件簿」でドラマ初主演

96年1月 光一が日本テレビ系「銀狼怪奇ダイル」でドラマ初主演

96年4月 TBS系「若葉のころ」で2人で連ドラ主演

96年10月 フジテレビ系「LOVE LOVEあいしてる」スタート

97年5月 CDデビュー決定。豊川稲荷東京別院でデビュー報告会見を実施

97年7月 シングル「硝子の少年」アルバム「A album」を同時発売しデビュー

97年8月 日本テレビ系「24時間テレビ」でパーソナリティーを務める

98年12月 東京ドーム公演を初開催

99年12月 NHK紅白歌合戦にゲスト出演し「フラワー」歌唱

00年11月 光一が座長のミュージカル「SHOCK」初演

02年1月 デビュー以来シングル13作連続オリコン1位がギネス認定される

02年5月 剛がシングル「街/溺愛ロジック」でソロデビュー

06年7月 光一がシングル「Deep in your heart/+MILLION but −LOVE」でソロデビュー

08年 剛が奈良市観光特別大使に就任

14年 光一主演「エンドレスショック」がミュージカル単独主演記録1位

16年 NHK紅白歌合戦に初出場、デビュー曲「硝子の少年」歌唱

24年12月 大みそかのYouTube生配信で25年夏にグループ名を「DOMOTO」への改名発表

25年5月 365曲をサブスクリプション&ダウロード配信開始