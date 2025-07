【Transformers: Revenge of the Fallen DLX Optimus Prime(再販)】 7月22日 出荷開始 価格:41,800円

threezeroは、可動フィギュア「Transformers: Revenge of the Fallen DLX Optimus Prime(トランスフォーマー/リベンジ DLX オプティマスプライム)」再販分の出荷を7月22日に開始する。価格は41,800円。

本商品は、映画「トランスフォーマー/リベンジ」よりオプティマスプライムを、DLXシリーズで立体化したもの。全高約28.4cmで、全身に約57カ所の可動ポイントを持っている。また、ダイキャスト製の金属フレームを持ち、目にはLED発光機能を搭載。イオンブラスター×2、デュアルエネルゴンソード、交換式のバトルマスクとフェイスパーツ、全4対の交換式手首パーツ、そしてDLXアクションスタンドが付属する。

また、本商品を「トランスフォーマー/リベンジ DLX ジェットファイヤー」と組み合わせることで、ジェットパワー・オプティマスプライムを再現できる。

【付属品】

交換式のバトルマスクとフェイスパーツ、イオンブラスター×2、デュアルエネルゴンソード×2、交換式手首パーツ×4対(拳×1対、リラックスしたポーズの手×1対、アクションポーズの手×1対、イオンブラスター保持用の手×1対)、DLXアクションスタンド

※「Transformers: Revenge of the Fallen DLX Optimus Prime(トランスフォーマー/リベンジ DLX オプティマスプライム)」以外の商品は付属しません。

(C) 2008 Paramount Pictures Corporation.

Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.

(R) and/or TM & (C) 2020 TOMY. All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.

For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※発売日は流通により前後する場合があります。