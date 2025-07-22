¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼4¥ö·î¡É±üÂ¼Åí²Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥È³«Êü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡Û±üÂ¼Åí²Æ¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×34¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÂ¼Åí²Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4¥ö·î¤ÇºÆ¤ÓÆ±»ï¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±üÂ¼¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Ç»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¡¦´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÌÚÂ¼Éö¡£´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¸µAKB48¤ÎÀ¾Åí¹á¤ÈÃæÌî°ê³¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÂ¼Åí²Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡±üÂ¼Åí²Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥È³«Êü
¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4¥ö·î¤ÇºÆ¤ÓÆ±»ï¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±üÂ¼¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Ç»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÚÂ¼Éö¡¦±üÂ¼Åí²Æ¤é¤âÅÐ¾ì
º£¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¡¦´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÌÚÂ¼Éö¡£´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¸µAKB48¤ÎÀ¾Åí¹á¤ÈÃæÌî°ê³¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û