CL予選3回戦の組み合わせが決定！　上田綺世が所属するフェイエノールトはフェネルバフチェと対戦

チャンピオンズリーグ(CL)予選・3回戦の組み合わせ抽選会が21日に行われた。2025−26シーズンのCL予選は7月8日に開幕し、ここまで1回戦が終了。2024−25シーズンの成績から29チームの本戦参加が決定しており、残る7枠を巡る戦いが展開中だ。予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと行われ、2回戦以降は各フェーズが国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』の2つに分かれて実施される。

3回戦の参加チームは、『チャンピオンズパス』が12チーム、『リーグパス』が8チーム。『チャンピオンズパス』で敗退したチームはヨーロッパリーグ(EL)のプレーオフラウンドに進み、『リーグパス』で敗退したチームはELのリーグフェーズに進む。今回の抽選の結果、3回戦から登場予定のフェイエノールト(オランダ)は、フェネルバフチェ(トルコ)との対戦が決定。フェイエノールト在籍3年目を迎えるFW上田綺世の活躍に注目が集まる。また、MF川村拓夢とFW北野颯太が所属するザルツブルクは、ブラン(ノルウェー)との2回戦を突破した場合、3回戦ではクラブ・ブルッヘ(ベルギー)と激突することが決まった。CL予選・3回戦の組み合わせは以下の通り。RFS(ラトビア)/マルメ(スウェーデン) vs コペンハーゲン(デンマーク)/ドリタ(コソボ)クオピオ(フィンランド)/カイラト(カザフスタン) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)/ズリニスキ・モスタル(ボスニア・ヘルツェゴビナ)レフ・ポズナン(ポーランド)/ブレイザブリク(アイスランド) vs リンカーン・レッド・インプス(ジブラルタル)/ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)リエカ(クロアチア)/ルドゴレツ(ブルガリア) vs FCノア(アルメニア)/フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)ハムルーン・スパルタンズ(マルタ)/ ディナモ・キーウ(ウクライナ) vs パフォス(キプロス)/マッカビ・テルアビブ(イスラエル)シュケンディヤ(マケドニア)/FCSB(ルーマニア) vs シェルボーンFC(アイルランド)/カラバフ(アゼルバイジャン)ブラン(ノルウェー)/ザルツブルク(オーストリア) vs クラブ・ブルッヘ(ベルギー)レンジャーズ(スコットランド)/パナシナイコス(ギリシャ) vs ヴィクトリア・プルゼニ(チェコ)/セルヴェット(スイス)ニース(フランス) vs ベンフィカ(ポルトガル)フェイエノールト(オランダ) vs フェネルバフチェ(トルコ)