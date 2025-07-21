¶µ¤¨»Ò¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤Àª¡×¤¬µÞÀ®Ä¹¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡Ä¸øÎ©¹»¤Ç¡Ö³×Ì¿¡×µ¯¤³¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¹â¹»Ìîµå¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤ËºÓÇÛ¤ä¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö»ØÆ³¼Ô¤Î»×¹ÍË¡¡×¡£Âè6²ó¤Ïº£½Õ¤«¤é»³Íü³Ø±¡ÌîµåÉô¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄÂçÊå»á¡Ê42¡Ë¡£ÀéÍÕ¤Î¸øÎ©¹»¤ÎËëÄ¥Áí¹ç¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦Ááºä¤é¤ò°é¤Æ¤¿»Ø´ø´±¤Î¡ÖÅ¾¿È¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÃÏÊýÂç²ñ¤Ï½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£21Æü¡£»³Íü³Ø±¡¤Ï½à·è¾¡¤Ç¹ÃÉÜ¹©¤òÇË¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÎÝÂ¦ÆâÌîÀÊ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê´é¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£23Ç¯²Æ¤ÎÀéÍÕÂç²ñ¤ÇËëÄ¥Áí¹ç¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÆ±¹»½é¤Î16¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌøÅÄ»á¤À¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Î±¦ÏÓ¡¦Ááºä¶Á¤¬4°Ì¤ÇÃÏ¸µµåÃÄ¤Î¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÌµÌ¾¤ÎÊá¼ê¤Ç¡¢ËëÄ¥Áí¹çÌîµåÉô¤Ë¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ò¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿°ì²ð¤ÎÁª¼ê¡£2Ç¯½©¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤ÈÌó1Ç¯¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Û¿§Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÎ©¹»¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤ËÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö³×Ì¿¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿ÌøÅÄ»á¤Î´é¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢»³Íü³Ø±¡¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¡¢¤Ê¤ó¤Ç»³Íü¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¡£»äÎ©¤Ë¤Ï»äÎ©¡¢¸øÎ©¤Ë¤Ï¸øÎ©¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀïÀÓ¤ò»Ä¤»¤ÐÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê»äÎ©¹»¤ÎÌîµåÉô»ØÆ³¼Ô¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸øÎ©¹»¤ÇÌîµåÉô¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¶µ¿¦°÷¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë°ÛÆ°¤¬¤¢¤ë¡£ÌøÅÄ»á¤Ïº£Ç¯3·îËö¡¢ËëÄ¥Áí¹ç¤«¤é¶µ°éÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËëÄ¥Áí¹ç¤Ë10Ç¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÛÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤È¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥Ä¤¤Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤ÄÌøÅÄ»á¡£¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤òÆÀ¤¿ËëÄ¥Áí¹ç°Ê³°¤Ç¤â¡¢µï½»¤¹¤ëÀéÍÕ¤Î¹â¹»¤Ç³°Éô¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÌîµåÉô¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËëÄ¥Áí¹ç¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤ÆÀéÍÕ¤ÎÂ¾¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤â¤¦»ØÆ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÅöÊ¬Ìá¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ï½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å¾µ¡¤Ï5·î¡£ËëÄ¥Áí¹ç¤ÇËèÇ¯¡¢Îý½¬»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»³Íü³Ø±¡¤Ë´ÆÆÄÂàÇ¤¤òÊó¹ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£À¶Êö¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»³Íü³Ø±¡¤Î2¹»¤Ç¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾¾¡¦µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡£´°Á´¤ËÊÄ¤¸¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»Ìîµå¤ÎÈâ¤¬ºÆ¤Ó³«¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£ÆüËÜ°ì¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ°ì¹¥¤¤Ê´ÆÆÄ¤µ¤ó¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡É¤ÈÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸øÌ³°÷¤Î¤¿¤áÉû¶È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¡×¤À¡£¤¿¤À¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÇÌ¤Íè¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÌò³ä¤Ï¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£Â¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌîµå¤Ø¤Î»ÑÀª¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÌ¾¤â¤Ê¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦Ááºä¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÁáºä¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¿¤Ó¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÎÌá¤êÊý¤ä¥°¥é¥Ö¤Î°·¤¤Êý¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢µ±¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Ç½ÎÏ¤äÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ½ÎÏ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËëÄ¥Áí¹ç¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¸øÎ©¹»¤ÎÌîµåÉô¤À¡£¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆü¡¹¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ºÆ¤ÓÀéÍÕ¤Î¸øÎ©¹»¤òÎ¨¤¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢Ì¾Ìç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¹»Ìîµå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¤â¤¦1²ó¡¢ÆüËÜ°ì¤Î´ÆÆÄ¡¢ÉôÄ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢¸½¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡þÌøÅÄ¡¡ÂçÊå¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë1983Ç¯4·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô½Ð¿È¤Î42ºÐ¡£ËëÄ¥Áí¹çÌîµåÉô¤Ç¤ÎÁª¼ê»þÂå¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¡£¶ðÂçÂ´¶È¸å¤ÏÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç3Ç¯´Ö¹Ö»Õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢È¬ÀéÂå¹â¹»¤Ç¤Ï5Ç¯´ÖÌîµåÉôÄ¹¡£¤½¤Î¸åÉëÇ¤¤·¤¿ËëÄ¥Áí¹ç¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤ÎÉôÄ¹¡¢´ÆÆÄ¤ò·×10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤Ë¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂ¼»³Î¼²ð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Ááºä¶Á¡£