韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMが、19日、20日の2日間にわたって、台北・NTSUアリーナで『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN ASIA』を開催した。LE SSERAFIMは、会場に響きわたる熱い歓声の中で登場し、3月に韓国でリリースした5thミニアルバム『HOT』の全収録曲をはじめ、メガヒット曲「FEARLESS」「ANTIFRAGILE」などを披露し、ステージを繰り広げた。5人のメンバーが、時々現地の言葉でファンとコミュニケーションを取ると、大歓声が沸き起こった。特に、ジョリン・ツァイの名曲「Sun Will Never Set(日不落)」の一部を歌唱すると、観客たちは会場が揺れるような歓声で歓迎した。

LE SSERAFIMは「熱いエネルギーで歓迎してくれてありがとうございます。皆さんは原動力であり、私たちの力です。遠くから応援しに見に来てくださることは、簡単なことではないとわかっているので、その想いが本当に大切です。そして、韓国語の歌詞を一緒に歌ってくださり、改めて感動しました。言語が異なっても、心が通じれば真心が感じられるということを改めて実感しました」とあふれんばかりの想いを語った。また、「皆さんのキラキラした姿を守るために、これからもっと頑張らなければならないと思いました。私たちがいつもFEARNOT(ファンネーム)の皆さんの味方になります」とファンに向けた気持ちを伝えた。公演には、現地のトップスターの姿も。“アジアのマドンナ”と呼ばれる歌手のジョリン・ツァイ(Jolin Tsai)、台湾の人気俳優であるホ・グァンハンが観客席から声援を送った。特に、ジョリン・ツァイがK-POPアーティストの公演を見たのは今回が初めてとなり、現地でも大きな話題になった。また、ホ・グァンハンは、2023年にLE SSERAFIMとともに「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」のダンスチャレンジ動画を撮影し、大きな反響を呼んだ経緯がある。ホ・グァンハンは、公演会場の画面に映されると、「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」の振り付けを披露した。さらに、台湾の人気ロックバンドであるMayday(五月天)が、花を送ってLE SSERAFIMを応援した。台北公演は、19日のみ開催される予定だったが、予約販売開始と同時に全席完売し、20日に追加公演の開催が決まった。台北公演を盛況裏に終え、25日、26日に香港、8月2日にマニラ、8月9日、10日にバンコク、8月16日にシンガポールで公演を開催する。