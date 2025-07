Homecomingsが、7月21日の渋谷CLUB QUATTROにて行われたツアーファイナル公演にて新曲「every breath」を7月30日に配信リリースすることを発表した。 本作「every breath」は、ミスタードーナツのCMソングに起用された前作「any day now」から約5ヶ月ぶりの配信リリース。先日より行われているクアトロツアーでも一足早く演奏されており、この度待望の音源化となった。 また、毎年恒例となっている年末自主企画として、12月18日にEX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ<the aquarium of illumination and night glare>を行うことも発表された。HomecomingsがEX THEATER ROPPONGIにてライブを行うのは初。チケットは7月21日よりオフィシャル1次先行受付がスタートしている。 Digital Single「every breath」 2025年7月30日(水)配信リリースPre-add/Pre-save:https://lnk.to/everybreath <the aquarium of illumination and night glare> 2025年12月18日(木)EX THEATER ROPPINGIOPEN 18:00 / START 19:00 出演:Homecomings(oneman show) チケット全席指定 一般 6,000円(+1drink)全席指定 学割 4,500円(+1drink)※入場時学生証必須 オフィシャル先行予約受付https://w.pia.jp/t/homecomings25/[受付期間] 7/21(月祝)21:30〜8/4(月)23:59 お問合せ:HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077企画制作:Second Royal Records / カクバリズム / HOT STUFF PROMOTION協力 […]

