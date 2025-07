deadman現在結成25周年ツアーを開催中だ。このたび、aie(G)の誕生日である9月26日に新宿LOFTにて開催の追加公演、および12月21日に大手町三井ホールにて行われるグランドファイナル公演<deadman 25th anniversary TOUR 2025 「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」>の開催がアナウンスされた。 25周年イヤーのグランドファイナルとなる12月21日の大手町三井ホール公演は、deadmanのバンド史上初の「座席有のホール公演」ともなる。内面的なシアトリカルさは常に併せ持つライブを展開する彼らではあるが、今回はまさに「シアター=劇場」での公演でもあり、deadmanの真髄が更に深く発揮されるライブの内容になることは間違いない。 7月21日に結成25周年記念EP「鱗翅目はシアンブルー」を発売したばかりの彼らだが、既にバンドでは新曲の制作を開始している模様だ。これが年内にどのような形で世に放たれるのかは続報が待たれる。 また、それに先立ち現在展開中のツアーの追加公演としてaieの誕生日当日に開催される<deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be -birth of the dead-」>。aieのホームグラウンドとも言える新宿ロフトにて、「人間的に誰からも愛される人柄」を持つ彼を祝福する、愛に満ちた公演になるであろうことも想像に難くない。 新宿ロフト公演のチケットはFC先行予約が2025年7月29日(火)から、オフィシャルホームページ先行は2025年8月14日(木)からスタートとなる。また、大手町三井ホールの詳細は追って発表となる。 ■<deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」> 2025年12月21日(日) 大手町三井ホール詳細は後日発表 ■<deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be -birth […]

