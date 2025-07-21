¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦Æá¿Ü¹¸¹Ô¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¸å¤Ë°Õ¼±ÊÑ²½¤â¡Ä¡¡¡È¥í¥±¿¦¿Í¡É¤æ¤¨¤Î¿©»ö»ö¾ðÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æá¿Ü¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢°ì»þµÙÍÜ¡£¤½¤Î¸åÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¯¾É¸å¡¢À¸³è¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖÆ®ÉÂ¤¹¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¿©À¸³è¡¦·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æá¿Ü¤µ¤ó¡£
¡ÖÅÝ¤ì¤ëÁ°¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï±öÊ¬¤È¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê·ì°µ¤ò¡ËËèÆüÂ¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤ò¤È¤í¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ë1Æü¤Î¿©»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¿©¡§¤Ê¤·¡¡Ãë¿©¡§¤½¤¦¤á¤ó¡¡Í¼¿©¡§³¤Á¯Äê¿©¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤ä¤Ð¤¤¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
Æá¿Ü¤µ¤ó¤ÏÄ«¿©¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥±¤Î´ë²è¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¡£¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢¥í¥±¤¬Â¿¤¤¥³¥ó¥Ó¤æ¤¨¤Î»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø¤ÎÉð¸«¤æ¤«¤ê¶µ¼ø¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿Ü¤µ¤ó¤Ï¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÌîºÚÀÝ¼è¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÌîºÚ¤ò¤È¤í¤¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡Ù¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£