£¹²ó£²»àËþÎÝ¡¢µÈÀî¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä¡ÊÅê¼ê¡¦°Ë¸¶¡Ë¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ë¡á¾å¹ÃÅ´»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡£

¡¡£µÅÀ¤òÄÉ¤¦¼·²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£³¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¶å²ó¡¢µÈÀî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£ºå¿À¤Îµð¿ÍÀïÏ¢¾¡¤Ï£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£

¡þ

¡¡£Ä£å£Î£Á£±¡½£°ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡£Ï»²ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Åì¤¬£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÃæÆü¤Ï¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÂç¡Ë¤òÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡þ

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£·¡½£¶¹­Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤Î£´Ï¢¾¡¡££µÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤«¤é»³ÅÄ¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¶å²ó¤ËÀÖ±©¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£³¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¹­Åç¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£