ÌëÃæ¤Î2»þ²á¤®¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÀ¼¤¬¡£Êì¤ÎÍ§¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©¡¿Â¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á£
¡ØÂ¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡Ê¥È¥¤¡¦¥è¥¦/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÂ¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Êì¤ÈÊì¤ÎÈà½÷¤È»°¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÆâÆü¡Ê¤¦¤Ä¤¤¡Ë¡£Êì¤ÈÊì¤ÎÈà½÷¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ä¡¢ÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤ÊÃË¤Î¿Í¡¢ÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î¿Í¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£Ã¯¤ò°¦¤·¤Æ¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÆâÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëº£¤â¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¤âÎø°¦¤È¤·¤Æ°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆâÆü¤¬¡¢Êì¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¿Ê¹¡Ê¤¿¤â¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¯¤ÊÂç¿Í¤Ç¡Ä¡£¥¯¥£¥¢¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Ò¤Î¡¢Á¡ºÙ¤ÊÍÉ¤é¤®¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÂ¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦È¼Î·µ¬ÈÏ¡É¡Ê¡½¡½Ã¯¤â¤¬¤¤¤º¤ìÂ¾¼Ô¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¤À¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä°µÎÏ¡Ë¤Ë»×¤¤Çº¤àÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¡¢¥»¥ê¥Õ¤äÉÁ¼Ì¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ë¿äÚÊ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»×¤ï¤ºµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤´ÌµÍý¤ò¤Ê¤µ¤é¤º¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Î»×¤¤¤ä´¶³Ð¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¤âÂº½Å¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â²º¤ä¤«¤Ê·Á¤ÇËÜºî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÂ¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Êì¤ÈÊì¤ÎÈà½÷¤È»°¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÆâÆü¡Ê¤¦¤Ä¤¤¡Ë¡£Êì¤ÈÊì¤ÎÈà½÷¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ä¡¢ÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤ÊÃË¤Î¿Í¡¢ÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î¿Í¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£Ã¯¤ò°¦¤·¤Æ¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÆâÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëº£¤â¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¤âÎø°¦¤È¤·¤Æ°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆâÆü¤¬¡¢Êì¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¿Ê¹¡Ê¤¿¤â¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¯¤ÊÂç¿Í¤Ç¡Ä¡£¥¯¥£¥¢¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Ò¤Î¡¢Á¡ºÙ¤ÊÍÉ¤é¤®¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÂ¿Ê¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£