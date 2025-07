6人組ボーイズグループ・NCT WISHが20日、21日の2日間にわたって、東京・豊洲PITでファンクラブイベント『NCTzen WISH-JAPAN FANMEETING 2025 “WISH祭”』を開催した。同イベントは、グループ初となるファンクラブイベントとなり、2日間4公演で計約1万人を動員。人気楽曲のパフォーマンスのほか、ファンと交流するゲームやメンバーから夏らしいプレゼントがファンに贈られる企画など、タイトルのどおり“お祭り”感満載のイベントとなった。

パフォーマンスパートでは、4月にリリースし、ミリオンセラーを記録した2ndミニアルバムのリード曲「poppop」の日本語バージョンが初披露され、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。正式なリリースはまだだが、「poppop」の日本語バージョンのリリースへの期待が高まった。さらに、2日目の公演では、グループ初となるコンサートツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH:OUR WISH』の開催がメンバーから直接発表された。韓国・仁川公演を皮切りに、日本、アジア各地を回る。MC中にはメンバーが今後の日本での作品リリースを匂わせる一幕もあった。【NCT WISH プロフィール】NCTは「Neo Culture Technology」の略で「NCTブランド」のもと、世界中の各都市を基盤としNCT 127、NCT DREAM、WayV、NCT WISHなど各チームが活躍中。NCT WISHはNCTの末っ子チームとして新しいチャプターを開いていくチームで、SMアーティスト初の“日韓同時デビュー”を果たした大型ルーキーとして注目を集めている。メンバーはSION(シオン)、RIKU(リク)、YUSHI(ユウシ)、JAEHEE(ジェヒ)、RYO(リョウ)、SAKUYA(サクヤ)の6人で構成。SMエンターテインメントの練習生公開システム「SMROOKIES」出身のメンバーや、サバイバル番組『NCT Universe:LASTART』を経て選抜され、2023年10月8日にプレデビュー曲「Hands Up」を配信リリース。24年2月21日に開催された『SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE@TOKYO』にて世界デビューを果たした。【『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』日本公演詳細】■石川・本多の森北電ホール2025年11月8日(土)、9日(日)■広島文化学園HBGホール11月15日(土)■香川・サンポートホール高松11月16日(日)■大阪・オリックス劇場11月21日(金)、22日(土)、23日(日)■北海道・カナモトホール11月29日(土)■福岡サンパレス12月18日(木)、19日(金)■愛知県芸術劇場 大ホール12月21日(日)、22日(月)、23日(火)