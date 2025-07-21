¥É¥ëÇä¤ê·ÑÂ³¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤«¤é¤ÎÍø²¼¤²°µÎÏÂ³¤¯¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤ê·ÑÂ³¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤«¤é¤ÎÍø²¼¤²°µÎÏÂ³¤¯¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¿ôÃÍ¤¬Äã¤±¤ì¤ÐÍø²¼¤²¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È°ú¤Â³¤£Æ£Ò£Â¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.37¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1673¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3483¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
USD/JPY¡¡147.44¡¡EUR/USD¡¡1.1667¡¡GBP/USD¡¡1.3476
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¿ôÃÍ¤¬Äã¤±¤ì¤ÐÍø²¼¤²¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È°ú¤Â³¤£Æ£Ò£Â¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.37¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1673¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3483¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
USD/JPY¡¡147.44¡¡EUR/USD¡¡1.1667¡¡GBP/USD¡¡1.3476