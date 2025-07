UNFAIR RULEが、新曲「ポニーテール」を7月23日にリリースすることを発表した。 山本珠羽(G,Vo)の弾き語りEP作品『20』(6月25日発売)をかかげた弾き語りツアーファイナルとなるSpotify O-Crest公演が本日21日に開催され、新曲「ポニーテール」はそこで発表された。バンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れた“サマーソング”。随所にポップミュージックの意匠が散りばめられ、さながら夏の日照りのような煌びやかさを帯びたバンドサウンドと、実体験でありながらも、一喜一憂する今どきの若者の感性を瑞々しく切り取ったような共感性の高い恋愛詞が調和した、軽やかさと清涼感を纏いながら聴き手の心情へ直接的に訴えかけてゆく1曲だ。 サウンド・プロデューサーには川辺素(ミツメ)を迎え、UNFAIR RULEの持ち味であるポップネスの要素をより一層抽出。サウンドや歌詞の面で新たなアプローチを取り入れたバンドのポテンシャルが際立つ楽曲に仕上がっており、まるで、ひと夏を走り抜けるように加速度的にシーンの最前線へ駆け上がる現在のUNFAIR RULEの勢いを象徴するような新たな代表作となっている。なお、この発表に合わせてジャケット写真も公開となっている。 また、リリース日の21:00には「ポニーテール」のミュージックビデオが公開されることも決定した。MV公開後にはUNFAIR RULEのオフィシャルアカウントにてTikTok LIVEとインスタライブが同時生配信される予定。 UNFAIR RULEは今作リリース後、11⽉9⽇(日)の地元・岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1⽉28⽇(水)の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる自身最大規模の全国ツアーを開催する。 Digital Single「ポニーテール」 2025年7月23日(水)配信リリースhttps://UNFAIRRULE.lnk.to/Ponytail 【MV公開情報】UNFAIR RULE「ポニーテール」2025年7月23日(水)21:00公開 【生配信情報】MV公開後に生配信予定・UNFAIR RULE Official Instagram:https://www.instagram.com/unfair_rule/・UNFAIR RULE Official TikTok:https://www.tiktok.com/@unfairrule_official <UNFAIR RULE TOUR 2025> 2025年11⽉9⽇(日) 岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン問い合わせ:CRAZYMAMA KINGDOM(086-233-9014)11⽉14⽇(金) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00問い合わせ:F.A.D YOKOHAMA(045-663-3842)11⽉16⽇(日) ⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START […]

