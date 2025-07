夏に纏いたい♡Her lip to BEAUTYの光り輝くパフュームオイル

心まで満たされるような香りで、この夏をもっと美しく。Her lip to BEAUTYから、ブランド人気No.1の香り“FULL OF LOVE”が、輝くパフュームオイルになって新登場します。繊細なラメとダイアモンドパウダーが素肌にジュエリーのようなきらめきを添えて、夏の肌見せも自信に。2025年7月19日(土)より先行発売、一般発売は7月26日(土)から。数量限定なのでお見逃しなく♡

素肌にジュエリーのような輝きを

価格:6,490円 (税込)

肌にのせた瞬間、軽やかに広がる上品なツヤ。新作「Perfume Oil - FULL OF LOVE -」は、ホホバオイルやシアバターが角質層まで浸透し、うるおいとハリを与えてくれるパフュームオイル。

4種のラメとダイアモンドパウダーが配合されていて、動くたびに肌がきらめく演出をしてくれます。

まるで素肌にジュエリーをまとったような感覚に♡

ReFaの新作美容機器で毛穴リセット♡「リファハイドラクリア」登場

“愛に満たされる”多幸感の香り

香調は、SNSでも大人気だったオードパルファム「OUR STORY」シリーズの中で最も支持を集めた“FULL OF LOVE”。

ホワイトティーとガーデニアを基調に、ミュゲやジャスミン、ムスクがやさしく香り立つエレガントフローラル。

肌にのせるたび、自分を愛おしく感じられるような、やわらかく透明感のある香りが、心までやさしく包み込んでくれます。

香りとともに楽しみたい限定アイテム♡

今回の発売を記念して、夏の日差しのように華やかなアイテムも数量限定で登場。

価格:4,800円 (税込)

「FULL OF LOVE POUCH」はHer lip toの人気ドレス柄がプリントされたクリアポーチで、Wジップ仕様も嬉しいポイント。

価格:2,900円 (税込)

「LIP SHAPE HAIR CLIP」は夏らしいパールベージュとホワイトのバイカラーで、浴衣やお出かけにもぴったり。

香りと一緒に、毎日のときめきもプラスして♡

香りとツヤで、夏を自分らしく♡

香りは記憶に残るジュエリー。

Her lip to BEAUTYの「Perfume Oil - FULL OF LOVE -」は、香り・ツヤ・潤いをまとうことで、肌も心も自信に満ちていく1本です。

先行発売は7月19日(土)、全国発売は7月26日(土)から。

数量限定だからこそ、今このタイミングで手に入れておきたい。夏の肌に、愛と輝きを纏って、自分らしさをもっと楽しんでみませんか?♡