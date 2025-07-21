¤â¤·Ãå¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè63ÏÃ¡ÖÀÞÃï°Æ¡×¤¬¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè63ÏÃ¡Û 7·î21Æü ¸ø³«
¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï7·î21Æü¡¢mmk»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè63ÏÃ¡ÖÀÞÃï°Æ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè63ÏÃ¤Ç¤ÏÃÓÂô¤Î¿åÃå¤âÁª¤Ö¤È¸À¤¤½Ð¤¹¹¾¸ý¡£ÃÓÂô¤ËÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¿åÃå¤Î´õË¾¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÄÌ¤¹¤¿¤á¡¢¹¾¸ý¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤¿Äó°Æ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè63ÏÃ¡Ö¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡Û
¸«¤ëÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¤â¥É¥¥É¥¡Ä¡Ä¡© ¡Ø¥é¥Ö¥³¥á¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Îmmk¤¬Á÷¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¡Ö¤ªÎÙ¤µ¤ó¡×½ã°¦¥·¥çー¥È¥³¥á¥Ç¥£!!
(C)Shogakukan Inc. All rights reserved.