NCT WISHが初のファンクラブイベントを開催！自身初のコンサートツアーを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ミリオンセラーを記録したミニアルバムのリード曲「poppop」の、日本語バージョンも初披露!

NCT WISHが、7月20日・21日の2日間、ファンクラブイベント『NCTzen WISH-JAPAN FANMEETING 2025 “WISH祭”』を東京・豊洲PITにて開催した。

本イベントはNCT WISH初となるファンクラブイベントで、2日間4公演で計約10,000人を動員。人気楽曲のパフォーマンスの他、ファンと交流するゲームやNCT WISHメンバーからの夏らしいプレゼントがファンに贈られる企画など、タイトルの通り“お祭り”感満載のイベントとなった。

パフォーマンスパートでは、今年4月にリリースしミリオンセラーを記録した2ndミニアルバムのリード曲「poppop」の日本語バージョンが初披露され、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。正式なリリースはまだだが、「poppop」の日本語バージョンのリリースも楽しみに待ちたい。

さらに、2日目・7月21日の公演では、NCT WISHにとって初となるコンサートツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : OUR WISH』の開催がメンバーの口から直接発表された。『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : OUR WISH』は韓国・仁川公演を皮切りに、日本、そしてアジア各地を回るコンサートツアーだ。

そして『WISH祭』のMC中にはメンバーより、今後の日本での作品リリースを匂わせる一幕も。音楽シーンにとどまらず、ファッションシーンなどでも注目を集め勢いを増し続けるNCT WISHの活動から、今後も目が離せない。

ライブ情報

『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』(日本公演)

11/08(土)石川・本多の森北電ホール

11/09(日)石川・本多の森北電ホール

11/15(土)広島・広島文化学園HBGホール

11/16(日)香川・サンポートホール高松

11/21(金)大阪・オリックス劇場

11/22(土)大阪・オリックス劇場

11/23(日)大阪・オリックス劇場

11/29(土)北海道・カナモトホール

12/18(木)福岡・福岡サンパレス

12/19(金)福岡・福岡サンパレス

12/21(日)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

12/22(月)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

12/23(火)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

リリース情報

2025.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『poppop』

NCT OFFICIAL SITE

https://nct-jp.net/