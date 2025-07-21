¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¥Ö¡¼¥±ÍÍ¤ÇÏÃÂê¤Î25ºÐ½÷Í¥à²ÆÁ´³«áÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó´¶¡×
¿åÃåÉ÷¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤Î¤Þ¤ë¤Ô(25)¤¬²Æ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¡¢¥¢¥Ä¤¤¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Ç¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¿¼¤¯¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥àÉ÷¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿åÃåÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó´¶¡×¡Ö»ê¹â¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÈþ¤·¤¤ÏÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¥Ö¡¼¥±Ìò¤ÇÏÃÂê
¡¡¤Þ¤ë¤Ô¤ÏÂç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢Å¨´´Éô¤Î1¿Í¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¤Ç¡¢NHKBS¤Î¡ÖÇ®·ì¥Ð¥¹¥±¡×¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£