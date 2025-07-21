Ç½Âå»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡²Ð¸µ¤Î¤Û¤«£´¸®¤Ë±ä¾Æ¡¡²Ð¸µ¤Î£¸£°ÂåÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤µßµÞÈÂÁ÷¡¿½©ÅÄ
Ç½Âå»ÔÄ®¸å¤Ç½»Âð£µ¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å£³»þ¤¹¤®Ç½Âå»ÔÄ®¸å¤Î¾®ÎÓÃé°ì¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤Î²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë¤¤¤ÆÆ¬ÄºÉô¤äº¸ÏÓ¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¸ÆµÛ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ÇºÊ¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÂ¾¤Ë½»Âð¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É£´¸®¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÄá·Á±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½£²£°£°£í¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£