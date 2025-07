アイドルグループ・#Mooove!の赤間四季が、7月14日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカットが4枚公開された。

#Mooove!・赤間四季「週刊プレイボーイ」

#Mooove!・赤間四季「週刊プレイボーイ」

赤間四季は、アイドルグループ・#Mooove!の赤色を担当。グループとしては、昨年開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージへの出演を果たした。

今年5月には2周年を迎え、7月9日には初めてのCDリリース、現在4都市9会場でリリースイベントを開催している。8月6日(水)には京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に初出演し、10月からは8都市8公演の全国ツアーを開催する。また、12月13日(土)にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルの開催を予定している。

赤間四季 コメント

◆「週刊プレイボーイ」掲載おめでとうございます。

ありがとうございます!

#Mooove!の伸び代の赤色担当赤間四季です!

また週プレさんに帰って来ることができてすごくうれしいです!

はじめて週プレさんに掲載していただいたのが15歳のとき、2回目が18歳、そして今回が20歳…こうして成長する姿を週プレさんで見せることができて幸せです。

◆今回はどのような撮影でしたか?

今までの週プレさんでは見せたことがない大人な撮影になったかなと思います。

これまでの週プレさんでは制服などフレッシュな感じで撮影することが多かったのですが、今回は薄手のニットを着たり、黒の水着を着たりと大人っぽくてオシャレな感じになったかなと思います。

あと、実は今回の撮影が10代最後の撮影でした!10代最後を週プレさんで飾ることができてとてもうれしかったです!

2年ぶりの撮影ということで昔の週プレさんを見返しながら撮影に向かったのですが、5年前と比べると結構大人になったなと自分でも感じました!

少しずつ成長してる過程を皆さんにも感じてもらえたら嬉しいです。

◆所属されているアイドルグループ#Mooove!はじめてのCDリリースおめでとうございます!今のお気持ちはどうですか?

ありがとうございます!

7/9に#Mooove!はじめてのCD「Over the fate」をリリースさせていただきました!!

皆さんがいつも応援してくれてるおかげでこうして1つずつ夢が叶ってます!

ありがとうございます!

はじめてCDを手に取ったときは、自分たちの作品が形になったことを実感して嬉しさで胸がいっぱいになりました。

#Mooove!のストーリーが詰まったCDがこれから沢山の方に届けることができると思うとすごく幸せです!

大切なこの曲を少しでも多くの方に届けられるように精いっぱい頑張ります…!

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます!

皆さんが応援してくれてるおかげでこうしてまた週プレさんに掲載していただくことができました!!

もっと成長した姿でまた帰ってこれるように頑張ります!

10代最後の四季をたくさん見ていただけたらうれしいです!

©集英社/週刊プレイボーイ/LUCKMAN

The post #Mooove!・赤間四季、10代最後の撮影でフレッシュ美ボディ披露「プレイボーイ」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.