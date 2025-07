syudouが最新曲「神頼み」(TVアニメ『出禁のモグラ』OPテーマ)のミュージックビデオを公開した。 今回のMVは樋口明日奈監督とイラストレーター革蝉とのアニメーションと実写を融合した初の試みとなる作品。”幸せを求め、もがきならが生きる”そういった誰もが持つ幸せへの渇望を描き、楽曲の中毒性と同じく、何度も見返したくなる世界観のある作品となっている。 「神頼み」は7月18日より各ダウンロード・ストリーミングサービスにて配信スタートしている。さらにリリースを記念して、缶バッジや壁紙がもらえるマイリスト / ダウンロード キャンペーンを開催中だ。 また9月23日より開催される<syudou Live Tour 2025「運否天賦」>のチケットはInstagram先行を実施中。チケットの先行期間は7月27日までとなっている。 デジタルシングル「神頼み」 2025.7.18リリース / syudou商店https://syudou.lnk.to/kamidanomi ■「神頼み」マイリスト / ダウンロード キャンペーン期間:7/31(木)23:59まで ・マイリストキャンペーン対象配信サイト:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Musicプレゼント内容:「神頼み」MV缶バッジA (抽選15名様) ・ダウンロードキャンペーン対象配信サイト:iTunes、レコチョク、mora、ドワンゴジェイピープレゼント内容:「神頼み」MV缶バッジB(抽選15名様)、「神頼み」MV壁紙(応募者全員) 詳細はこちらから:https://syudou.com/news/kamidanomi_cp/ <syudou Live Tour 2025「運否天賦」> 2025年9月23日(火・祝)福岡:国際会議場2025年9月28日(日)東京:国際フォーラム ホールA2025年10月12日(日)大阪:オリックス劇場2025年10月25日(土)札幌:札幌市教育文化会館 大ホール2025年11月8日(土)愛知:COMTEC PORTBASE OPEN 17:00 / START 18:00チケット料金:7,700円 (全席指定) ※愛知公演のみドリンク代別チケット:https://w.pia.jp/t/syudou-c/ 関連リンク ◆syudou オフィシャルサイト◆syudou オフィシャルX◆syudou オフィシャルInstagram◆syudou オフィシャルYouTubeチャンネル

The post syudou、「神頼み」MVで挑むアニメと実写の融合 first appeared on BARKS.