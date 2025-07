iriが来年2026年にデビュー10周年を迎えることを記念して、デビュー10周年イヤーの幕開けとなるライブ<iri 10th Anniversary LIVE Episode.0>を2026年1月に東京・⼤阪で開催することを発表した。 大阪は1月28日(水)フェスティバルホール、東京は1月30日(金)ガーデンシアターでの開催となる。チケットはWavy Club最速先行が本日7月21日(月)19:00より開始した。 5月に発売したEP「Seek」を引っさげ、全国ホールツアー<iri Hall Tour 2025 “Seek”>を本日21日のLINE CUBE SHIBUYA追加公演で完遂したiri。これにあわせ、6月に行われた東京国際フォーラム・ホールA公演から「river」のライブ映像も公開されている。 <iri 10th Anniversary LIVE Episode.0>2026年1月28日(水)大阪 フェスティバルホールOPEN 18:00/START 19:00(問)清水音泉 06-6357-3666 2026年1月30日(金)東京 ガーデンシアターOPEN 18:00/START 19:00(問)クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 チケット前売り8,800円(税込) Wavy Club先行(FC先行)受付期間:7/21(月・祝)19:00〜8/3(日)23:59申込URL:https://iri-fc.com/ オフィシャル一次先行受付期間:8/9(土)12:00〜8/24(日)23:59申込URL:https://eplus.jp/iri/ チケット取り扱いイープラス/ぴあ/ローソン/楽天チケット一般販売:11⽉15⽇(⼟) 注意事項・電子チケットのみのお取り扱いとなります ・枚数制限一人4枚・チケット分配可能・営利目的の転売禁止・未就学児入場不可 企画・制作ソニー・ミュージックアーティスツ アナログレコード『Seek』2025年7月23日(水)発売¥3,300(税込)/AIJL-5343※数量限定販売、上限に達し次第終了SIDE A1.Butterfly2.harunoneSIDE B1.river2.otozure予約:https://iri.lnk.to/Seek_Analog EP『Seek』2025年5月21日(水)発売¥2,200(税込)/AICL-47471.Butterfly2.harunone3.river4.otozureデジタル配信:https://iri.lnk.to/SeekCD購入:https://iri.lnk.to/VKhuWl 関連リンク ◆iriオフィシャルHP https://www.iriofficial.com/

