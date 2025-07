おいしくるメロンパンが8月6日、新曲「群青逃避行」を配信リリースすることが決定した。 同曲は初期代表曲「look at the sea」「色水」などを彷彿とさせるようなサマーチューン。海にまつわる美しい情景を描いた歌詞がナカシマ(Vo, G)のイノセントな歌声に乗せて紡がれ、卓越したバンドアンサンブルがその世界観を鮮やかに映し出す。爽やかでありダークな魅力を併せ持つ新曲の完成だ。 ジャケットはナカシマの希望でイラストレーターみなはむが書き下ろした。教室内で水中に浮かぶ男子高校生が魚の群れに囲まれ、窓の外の晴れ渡った青空を眺めているイラストは、楽曲の世界観を封じ込めた仕上がりだ。 配信前の事前予約受付は本日7月21日より。Apple Music[Pre-add] / Spotify[Pre-save]での予約者全員にサイン入りオリジナル壁紙がプレゼントされる。 おいしくるメロンパンは6月29日の日比谷野外音楽堂ワンマンにて、10月1日にメジャーデビュー作にして10thミニアルバム『bouquet』をリリースするほか、同作を引っ提げたZeppツアー<bouquet tour - never ending blue ->を開催することを発表している。 ■デジタル・シングル「群青逃避行」2025年8月6(水)0:00配信開始配信リンク:https://www.toneden.io/toysfactory_digital/post/oisiclemelonpan_endingblue ■10thミニアルバム『bouquet』2025年10月1日(水)0:00 発売開始予約リンク:https://oisiclemelonpan.lnk.to/pkg_bouquet【初回特装盤(2CD)】\6,050(税込) bouquet5曲+Bonus Disc4曲+Photo Book(56P)【初回映像盤(CD+Blu-ray)】\5,000(税込)【通常盤(CD)】\1,650(税込)●店舗別予約・購入者特典・早期予約特典:メンバー直筆サイン⼊りセルフライナーノーツ※8⽉13⽇(⽔)23:59締切下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼントいたします。特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方は是非お早めにご予約ください。・TOWER RECORDS /TOWER RECORDS ONLINE:スマホサイズステッカー・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・トイズストア:ランダム歌詞缶バッジ(5種)・応援ショップ:告知ポスター(B2サイズ)※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。 ■<おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue ->10月24日(金) ZeppFukuokaopen18:00 / start19:0010月25日(土) ZeppNambaopen16:00 / start17:0010月31日(金) ZeppNagoyaopen18:00 / start19:0011月16日(日) ZeppSapporoopen16:00 / start17:0011月28日(金) ZeppDiverCityopen18:00 / start19:00【オフィシャル先行】受付期間:7/7(月)18:00〜7/21(日)23:59https://l-tike.com/oisiclemelonpan/ 関連リンク◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト◆おいしくるメロンパン オフィシャルX◆おいしくるメロンパン オフィシャルInstagram◆おいしくるメロンパン オフィシャルYouTubeチャンネル

