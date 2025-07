中島卓偉が今秋、これまでTAKUI名義でリリースしてきた楽曲のリテイクアルバム『Retake The Best 〜TAKUI SONGS ONLY〜』をリリースすることに加え、同リテイクアルバムを引っ提げて2025年11月から2026年2月まで全国14都市全20公演におよぶ独立後初のロングツアーを開催することが発表となった。 これは本日7月21日、デビュー25周年を記念して開催された20年ぶり3度目の東京・日比谷野外音楽堂公演にてアナウンスされたものだ。 リテイクアルバムには「Calling You」や「ピアス」、「STAY TOGETHER」など現在の中島卓偉ライブでも演奏されている楽曲を含む全13曲が収録される予定だ。同アルバム収録曲より、「CHANGE MY WORLD (2025)」が明日7月22日から、「ピアス(2025)」が8月1日から、「Calling You (2025)」が9月1日から、「STAY TOGETHER (2025)」が10月1日から、それぞれ先行配信される。さらには、本日の日比谷野外音楽堂公演の模様を収録したBlu-rayも今秋発売されることが明らかとなった。 ロングツアー<TAKUI NAKAJIMA REVIVAL & MAXIMUM ROCK’N’ROLL TOUR 2025〜2026>は、11月29日の北海道 PLANT公演を皮切りに2月15日の京都・KYOTO MUSE公演まで、地元・福岡をはじめとする7大都市はもちろん、金沢や新潟、四日市といったバンドライブとしては独立後初となる土地も組み込まれている。チケットのオフィシャルファンクラブ先行受付は本日20時から。 リテイクアルバム『Retake The Best 〜TAKUI SONGS ONLY〜』およびロングツアー<TAKUI NAKAJIMA REVIVAL & MAXIMUM ROCK’N’ROLL TOUR 2025〜2026>に関する中島卓偉のコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「デビューして26年、独立して約3年、今このタイミングでセルフカバーアルバムを出すことによって原点回帰にしたいという想いと、歌い続けて来た楽曲にもう一度スポットを当てたいという想いがあります。自分の成長や初期の楽曲が持つ強さみたいなものを再確認する良い機会だと思うし、何よりこの楽曲で廻るツアーをずっと応援してくれているファンの方々にプレゼントしたい。これだけ初期の曲だけで構成するライヴもないですからね。とは言え、ツアーは3パターンのセットリストがあり、初期のベスト的な内容を2つ。3つ目は自分が選ぶ新曲も含めた現時点でのベストな内容。それぞれ1曲も被らないセットリストで廻りたいと思っています」──中島卓偉 ◆ ◆ ◆ ■Blu-ray『2025.07.21 LIVE at 日比谷野外音楽堂』【完全受注生産(2枚組)】12,000円(送料込)受付期間:2025年7月21日(月/祝)〜8月31日(日)発送予定日:2025年10月下旬予定予約サイト:http://forroots-t.com/ ▼Side-A:前半戦 HISTORY 2010〜202501 カモン!カモン!02 BOOM BOOM BOOM03 […]

