「『スーパーマン』を観てください。“スーパーヒーロー疲れ”がないことは明らかです」

参考:『スーパーマン』に仕込まれたトリビアの数々 原作コミックや過去作からネタバレありで解説

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の公開を控えて、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長は、かつて『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズを手がけたジェームズ・ガン監督の最新作を称えた。

スーパーヒーロー映画/コミック映画に観客が飽きているのではないかとささやかれて数年が経過した今、DC映画のリブート版『スーパーマン』が大ヒットを記録したことは、“ライバル”とされるマーベルにとっても勇気づけられる出来事だったようだ。ファイギ社長は、DCスタジオ代表でもあるガンに激励と賞賛のメールを送ったという。

7月18日~20日の北米映画週末ランキングは、『スーパーマン』が2週連続No.1を獲得。週末3日間の興行収入は5725万ドルで、前週比マイナス54.2%という予想以上の好調となった。興行収入の規模は異なるが、下落率は『デッドプール&ウルヴァリン』(2024年)とまったく同じ。新DCユニバースとしては最高の1作目となった。

北米興収は2億3503万ドル、海外興収は1億7180万ドルで、世界興収は4億683万ドル。公開2週目にしてMCUの前作『サンダーボルツ*』(2025年)の累計興収を超え、まもなく『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』(2025年)の4億1510万ドルも抜き去る構えだ。

7月25日には『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』が公開され、IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映はほとんど奪われるため、『スーパーマン』はここから真価を問われるが、口コミで善戦を続ける可能性は十分にある。少なくとも、この勢いならば製作費2億2500万ドルのコスト回収は問題なく達成されそうだ。

ワーナーは『スーパーマン』のほか『マインクラフト/ザ・ムービー』や『罪人たち』、『F1/エフワン』のヒットにより、年間の北米累計興収が13億2000万ドルを記録。現時点でディズニーを抜き、ハリウッドの大手スタジオでトップに立った。『ファンタスティック4』の公開で抜き返されることにはなるだろうが、昨年から今年前半の苦境を思えば目を見張る復活ぶりである。

今週の初登場は、『ラストサマー』シリーズの19年ぶり新作映画『I Know What You Did Last Summer(原題)』と、人気アニメーション映画『スマーフ』シリーズのリブート版『劇場版スマーフ/おどるキノコ村の時空大冒険(パラレルアドベンチャー)』が、それぞれ第3位・第4位にランクイン。ただし前者は3206館で週末興収1300万ドル、後者は3504館で1100万ドルと、どちらも渋い滑り出しだった。

『I Know What You Did Last Summer』は、シリーズ第1作『ラストサマー』(1997年)の30年後を舞台に、同作からジェニファー・ラブ・ヒューイット、サラ・ミシェル・ゲラー、フレディ・プリンゼ・Jr.が復帰。ところが注目度はさほど伸びず、世界興収も2460万ドルと今ひとつだ。製作費は1800万ドルと低予算のため、幸いにも興行的なハードルは低い。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア38%・観客スコア69%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「C+」評価。決して好評とは言えないが、賛否両論が当たり前のホラージャンルでは珍しくない成績だ。

ソニー・ピクチャーズからパラマウント・ピクチャーズに移籍して再出発の『劇場版スマーフ/おどるキノコ村の時空大冒険(パラレルアドベンチャー)』は、主演・製作をリアーナが務め、ジェームズ・コーデンやジョン・グッドマン、ニック・オファーマンらが声優として参加。『長ぐつをはいたネコ』(2011年)のクリス・ミラー(フィル・ロード&クリス・ミラーとは別人)が監督を務めたが、製作費5800万ドルに対し、世界興収3600万ドルと厳しい結果となった。

こちらはRotten Tomatoesで批評家21%・観客67%、CinemaScoreは「B+」と、批評家に対して観客の評価がやや好調ぎみ。ファミリー映画は口コミや評価の影響をあまり受けないが、激戦区のサマーシーズンで存在感をどこまで示せるかが懸念だ。

また、今週は『ミッドサマー』(2019年)のアリ・アスター監督による最新作『Eddington(原題)』も第7位に初登場。2020年、新型コロナウイルス禍のさなかに小さな町で市長と保安官が衝突する風刺西部劇で、ホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラーら豪華キャストが揃った。

もっともアリ・アスターは今回も賛否両論ど真ん中のボールを投げ込んでおり、ひねりの効いた設定と予測不能の内容も手伝って、北米2111館で週末興収420万ドル、ランキング第7位と興行的には同じく厳しいスタート。Rotten Tomatoesでは批評家67%・観客64%、CinemaScoreでは「C+」だが、これを低評価と見るかアリ・アスター恒例の現象と見るかは意見の分かれるところだ。いずれにせよ、映画ファンにとってはサマーシーズン屈指の異色・話題作であることは間違いない。日本配給はハピネットファントム・スタジオ。

●北米映画興行ランキング(7月18日~7月20日)1.『スーパーマン』(→前週1位)5725万ドル/4275館(+140館)/累計2億3503万ドル/2週/ワーナー

2.『ジュラシック・ワールド/復活の大地』(→前週2位)2340万ドル(-42%)/3854館(-470館)/累計2億7618万ドル/3週/ユニバーサル

3. 『I Know What You Did Last Summer(原題)』(初登場)1300万ドル/3206館/累計1300万ドル/1週/ソニー

4.『劇場版スマーフ/おどるキノコ村の時空大冒険』(初登場)1100万ドル/3504館/累計1100万ドル/1週/パラマウント

5.『F1/エフワン』(↓前週3位)961万ドル(-26.4%)/3094館(-318館)/累計1億5364万ドル/4週/ワーナー

6.『ヒックとドラゴン』(↓前週4位)535万ドル(-32.3%)/2835館(-450館)/累計2億5073万ドル/6週/ユニバーサル

7.『Eddington(原題)』(初登場)425万ドル/2111館/累計425万ドル/1週/A24

8.『星つなぎのエリオ』(↓前週5位)200万ドル(-50.5%)/2035館(-695館)/累計6892万ドル/5週/ディズニー

9.『リロ&スティッチ』(↓前週7位)150万ドル(-44.7%)/1325館(-750館)/累計4億1818万ドル/9週/ディズニー

10.『28年後...』(↓前週6位)134万ドル(-51.5%)/1219館(-989館)/累計6874万ドル/5週/ソニー

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年7月21日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

参照https://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W029/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/superman-box-office-soars-past-400-million-1236324026/https://variety.com/2025/film/box-office/superman-remains-number-1-box-office-i-know-what-you-did-last-summer-smurfs-disappoint-1236465416/https://deadline.com/2025/07/box-office-superman-i-know-what-you-did-smurfs-1236462233/https://deadline.com/2025/07/marvel-superman-kevin-feige-1236462997/

(文=稲垣貴俊)