「bite the dust」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

正解は「死ぬ、倒れる」でした!

この表現は、戦場や格闘の場面でだれかが倒れて地面に顔をつける様子を表しています。

イギリスのロックバンド「Queen」の曲のなかでも使われている表現なので、聞き覚えのある人も多いのではないでしょうか。

「The hero fought bravely, but in the end, he bit the dust.」

(その英雄は勇敢に戦ったが、最後には命を落とした)