FRUITS ZIPPER¤¬½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¡¡ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Ó£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î¡¡£ö£ï£ì¡¥£±£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î¤Û¤«¡¢£Ã£Õ£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Ê¤É°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤È·îÂÅ·²»¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡££µ¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Ï¡Ö£·¿ÍÊ¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤¬¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£º£Ç¯£±£°·î£¸Æü¤ÎÂæËÌ¡¢£±£±·î£¸Æü¤Î¾å³¤¡¢£±£±·î£²£¹Æü¤Î¥½¥¦¥ë¤Î£³¤«½ê¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ËÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¥½¥¦¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÁáÀ¥¤ÏÆüËÜ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢±Ñ¸ì¤È¸ì³Ø¤Ë´®Ç½¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ïà¼ÒÄ¹¡¢¿©¤ÙÊª¤¯¤À¤µ¤¤á¤Ï¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤«¤Î¸À¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È°ÕÍß¤â¸«¤»¤¿¡£