FRUITS ZIPPERが、グループ初のアジアツアー<FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025>を開催することを発表した。台北、上海、ソウルの3都市をまわる。 2022年にタイのイベント<THAI JAPAN ICONIC MUISC FESTIVAL>に出演し、同年12月31日には台南で開催されたカウントダウンライブ<台南好YOUNG跨年晚會>で7万人を沸かせ、2023年4月に同じく台北で初の海外単独公演を開催したFRUITS ZIPPER。それから2年、日本で存在感を高めてきた彼女たちが「原宿から世界へ」とアジアツアーに乗り出す。 チケットはアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の公式コミュニティが開設されたGlobal Superfan Platform「Weverse」において、GLOBAL MEMBERSHIPGLOBAL MEMBERSHIP会員限定で全世界のファンの方が購入可能な11月29日(土)ソウル公演チケット先行販売が決定している。その他の公演の詳細は後日発表される。 また、​日本の現在のFRUITS ZIPPERファンクラブ会員様向けに、日本から台北、上海、ソウル現地へのチケット付き渡航ツアーの実施が予定されている。 <FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025> 2025年10月8日(水)台北 :Zepp New Taipei2025年11月8日(土)上海:(会場は後日発表)2025年11月29日(土)ソウル: 光云大学 東海文化芸術館 ■FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in Seoul GLOBAL MEMBERSHIP会員先行GLOBAL MEMBERSHIP先行事前認証期間:7月21日(月) 20:00〜8月7日(木) 23:59まで日GLOBAL MEMBERSHIP先行販売期間:8月5日(火) 12:00〜8月7日(木) 23:59まで詳細:https://weverse.io/kawaii_lab/notice/28660Weverseアプリダウンロード:https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp ライブ情報 <さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY […]

