林部智史が、約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『縁(えにし)』を9月24日にリリースすることが発表された。 昨年はカバーイヤーと称し、2枚のカバーアルバムをリリースした林部。今回のアルバムは10月にリリースしたアルバム『カタリベ ~愛のエクラン~』でカバーしたオリジナルアーティスト達がこのアルバムのために書き下ろしてくれた新曲7曲、そして林部自身が作詞作曲した楽曲を含んだ計8曲を収録している。 過去にも楽曲提供を受けていた阿木燿子&宇崎竜童、小椋佳に加え、今回初めて林部のために楽曲を書き下ろしてくれたのは、加藤登紀子、因幡晃、堀内孝雄、南こうせつ、丸山圭子。 豪華アーティスト達とカバーをきっかけに“縁(えにし)”が結ばれ、作品として結実した1枚であり、林部が偉大な先人達へ最大限のリスペクトを込めたアルバムと言えるだろう。 また、リリース直後の9月27日から全国14公演にわたる全国ツアー<CONCERT TOUR 2025・秋 〜愛させてくれて ありがとう〜>を行うことも決定した。来年のデビュー10周年へ向けて走り続ける林部智史の活動に、引き続き注目してほしい。 ニューアルバム『縁(えにし)』 2025年9月24日発売品番:AVCD-63762税込価格:\3,200 税抜価格:\2,909 【CD予約リンク】https://hayashibesatoshi.lnk.to/enishi_CD 【収録曲】●ひまわり(作詞:阿木燿子 作曲:宇崎竜童)●忘却のタンゴ(作詞・作曲:加藤登紀子)●見えないね(作詞:鮎川めぐみ 作曲:因幡晃)●祈り(作詞・作曲:小椋佳)●小さい男(作詞:小椋佳 作曲:堀内孝雄)●時が過ぎるまで(作詞・作曲:丸山圭子)●追伸(作詞:松井五郎 作曲:南こうせつ)●遥か(作詞・作曲:林部智史)※曲順未定 <CONCERT TOUR 2025・秋 〜 愛させてくれて ありがとう 〜> 9月27日(土)栃木県総合文化センター メインホール(栃木県)10月2日(木)東京国際フォーラム ホールC(東京都)10月5日(日)けんしん郡山文化センター 大ホール(福島県)10月8日(水)大宮ソニックシティ 大ホール(埼玉県)10月13日(祝月)札幌市教育文化会館 大ホール(北海道)10月18日(土)YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール(山梨県)10月21日(火)愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県)10月26日(日)東京エレクトロンホール宮城 大ホール(宮城県)11月1日(土)福岡市民ホール 大ホール(福岡県)11月2日(日)熊本県立劇場 演劇ホール(熊本県)11月9日(日)太田市民会館(群馬県)11月14日(金)鎌倉芸術館 大ホール(神奈川県)11月16日(日)やまぎん県民ホール 大ホール(山形県)11月23日(日)NHK大阪ホール(大阪府) 関連リンク ◆林部智史 オフィシャルサイト

