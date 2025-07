BE:FIRSTの最新曲「空」のRecording VideoがYouTubeで公開された。 「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。メンバーのそれぞれの個性あふれる歌唱に注目だ。 ニューシングル「空」 2025年9月17日(水)発売 ▼予約・購入https://befirst.lnk.to/sora_PKG <CD収録内容>(全品番共通)収録曲順未定1.空第92回NHK全国学校音楽コンクール(Nコン2025)“中学校の部”課題曲 /NHK みんなのうた(2025年6月〜7月放送)2.タイトル未定3.BLUEサントリー生ビール タイアップソング4.タイトル未定 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜 ◾️LIVE盤 【SG+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61586/B価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61587/B価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード <映像収録内容>(AVCD-61586/B・AVCD-61587/B)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024in HITACHINAKA GRASS STAGE […]

The post BE:FIRST、最新曲「空」Recording Video公開 first appeared on BARKS.