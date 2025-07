水瀬いのりが、アーティストデビュー10周年を記念して9月3日(水)に発売する2ndハーフアルバム『Turquoise』のリード曲「夢のつづき」のMVティザー映像を公開した。 「夢のつづき」は、デビュー曲「夢のつぼみ」で作詞を手掛けた絵伊子、作曲・編曲を手掛けた渡部チェルと共に、作詞で水瀬自身も参加し、「夢のつぼみ」をオマージュして制作された楽曲。公開されたMVティザー映像では窓際で空を眺める水瀬の姿が映し出されている。さらに、「夢のつぼみ」のMVで使用されていたガラス鉢やスケッチブックが再登場しているので、ぜひ細部までチェックしてほしい。 フルサイズは、8月19日(火)20時より水瀬いのりのYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。 また昨日20日、アーティスト活動10周年を記念して水瀬いのりのTikTok公式アカウントが新たに開設された。TikTokでは今後MVやライブ映像の切り抜き動画の他に、撮り下ろしのオフショット動画などもアップされていく予定だ。 ◼️ベストアルバム『Travel Record』2025年9月3日(水)発売予約:https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_shop詳細:https://www.inoriminase.com/discography/?id=73 ○初回限定盤(CD2枚組+Blu-ray)品番:KICS-94217〜8 価格:¥9,900(税込)初回限定盤特典:特製BOX+デジパック仕様 / 別冊64P写真集 / ミニポスター / 特製トレカ3種 / ポストカード3種 / ステッカー3種 ○通常盤(CD2枚組)品番:KICS-4217〜8 価格:¥3,850(税込)通常盤 初回封入特典:特製トレカ ◆CD収録曲(初回限定盤・通常盤共通) 〈Disc1〉 01. 夢のつぼみ 作詞:絵伊子 作曲・編曲:渡部チェル ※テレビ東京「アニメマシテ」12月度OPテーマ 02. harmony ribbon 作詞・作曲:多田慎也 編曲:鈴木雅也 03. Starry Wish 作詞:nozomi 作曲:KOUGA・nozomi 編曲:KOUGA ※TV アニメ「ViVid Strike!」エンディングテーマ 04. 春空 作詞:絵伊子 作曲・編曲:渡部チェル 05. Innocent flower 作詞:藤林聖子 作曲・編曲:KOUGA 06. アイマイモコ 作詞・作曲:Haggy Rock 編曲:白戸佑輔 ※TVアニメ「徒然チルドレン」オープニングテーマ 07. Ready Steady Go! 作詞:藤林聖子 作曲・編曲:藤永龍太郎(Elements Garden) ※テレビ朝日系全国放送「musicるTV」12月度エンディングテーマ […]

