raku、tazuneru、isuiによる3人組ユニット「tayori」が、本日21日にヒューリックホール東京にて開催したワンマンライブにて、ワーナーミュージック・ジャパンからのメジャーデビューを発表した。 tayoriは元々2人組ユニットで作曲活動を行っていたraku・tazuneruと、ボーカルisuiのコラボレーションをきっかけに誕生したユニット。ユニット名には、ある時は心の「頼り」になるような、またある時は、想いを届ける「便り」になるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの想いが込められている。 tayoriはメジャー第一弾リリースとして、2ndフルアルバム『magic』を10月8日(水)に発売する。初回生産限定盤にはCD、Blu-ray、そして豪華ブックレットが付属され、Blu-rayには本日開催された<2nd Anniversary Live “Filament”>のライブ映像が収録される予定だ。 10月8日(水)のCD発売に先駆け、9月24日(水)にはデジタルにて同アルバムがリリースされる。通常盤のジャケット写真が公開され、本日より予約受付も開始されている。 アルバムには、話題曲「ワンダー」や「月の唄」に加え、完全新作を含む全14曲を収録予定。メジャーシーンでの新たな幕開けにふさわしい、豊かな音楽世界を詰め込んだ作品となっている。 また、アルバムを引っ提げてのライブツアー<tayori LIVE TOUR “magic”>も神奈川、大阪、東京で開催決定。ファイナルとなる11月14日(金)の東京公演では、自身最大キャパの豊洲PITでのワンマンライブを開催する。 2ndフルアルバム『magic』 2025月9月24日 (水) Digital Release2025月10月8日 (水) CD Release予約受付中:https://tayori.lnk.to/magic 【初回生産限定盤】価格: 税込 5,940円 税抜 5,400円組数: 2枚組 / CD+Blu-ray+豪華ブックレット品番: WPZL-32251〜2POS: 4943674420940※Blu-ray収録内容:『2nd Anniversary Live “Filament”』ライブ映像※デジパック+スリーブ仕様 【通常盤】価格: 税込3,520円 税抜3,200円組数: 1枚組 / CD(ブックレット封入)品番: WPCL-13713POS: 4943674420933 <tayori LIVE TOUR “magic”> 10月11日(土)【神奈川】SUPERNOVA KAWASAKI10月19日(日)【大阪】COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール11月14日(金)【東京】豊洲PIT 関連リンク ◆tayori オフィシャルサイト◆tayori オフィシャルX◆tayori オフィシャルInstagram◆tayori オフィシャルTikTok◆tayori オフィシャルYouTube◆tayori レーベルオフィシャル

The post tayori、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー first appeared on BARKS.