ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSが21日、さいたまスーパーアリーナのスタジアムモードでグループ史上最大規模の単独ライブ『FANTASTICS LIVE 2025“RISING BUTTERFLY”』を開催した。ファンの期待が高まる中、メンバーの声によるアナウンスが流れると、会場には大きな「ファンタコール」が湧き上がった。やがて静寂が訪れ、鳥のさえずりのような音が響く中、幻想的なライト演出がスタート。八木勇征が「行くぞー!さいたま!」と力強く煽り、ライブの幕が上がった。

メンバーはそれぞれトロッコに乗って登場。ファンの熱気を受け止めながら、さいたまスーパーアリーナ3Daysのテーマ曲「FLY WITH YOU」を披露し、勢いよくライブのスタートを飾った。Day3限定の楽曲として、八木がW主演を務める映画『隣のステラ』(8月22日公開)の主題歌「いつも隣で」をライブ初歌唱。八木と中島颯太がしっとりと歌い上げ、感情のこもったハーモニーで観客を惹き込んだ。「SUPER DUPER DISCO」では、会場の雰囲気が一気にポップに。9歳から12歳のキッズダンサー16人が登場し、メンバーと一緒にステージを盛り上げた。サングラスを着用し、クールさと遊び心を兼ね備えたパフォーマンスを披露。子どもたちとの息の合ったダンスとキラキラした笑顔に、客席からは自然と手拍子と歓声が湧き上がった。そして本編のラストを飾ったのは、3日間のテーマ曲でもある「FLY WITH YOU」。この公演のために制作されたオリジナルの振り付けをフルで披露し、メンバーがメインステージに集結。この3日間の物語の締めくくりとして、力強く、希望に満ちたパフォーマンスを届けた。そして、フィナーレを華やかに演出するキャノンテープが舞い上がり、ステージと客席を鮮やかに彩った。アンコールでは、現在放送中の『仮面ライダーガヴ』の主題歌「Got Boost?」を披露。仮面ライダーガヴ、仮面ライダーヴァレン、仮面ライダーヴラムがサプライズで登場した。客席からはどよめきと歓喜の声があがり、まさにボルテージが一気に跳ね上がる瞬間となった。同作挿入歌でライブ初披露の「Shake it off」、映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』主題歌「Candy Blaze」も仮面ライダーガヴらとともに披露した。公演開催前には、中島颯太、八木、世界が囲み取材に参加。八木は「ファンの方たちの声が僕たちのエネルギーになり、力がみなぎってくるという演出が、目に見える形で取り入れられており、今までのライブでもファンの方たちの声が力になっていると実感していましたが、それを目に見える形で改めて実感できました」と充実感たっぷりの表情に。中島は「新しいチャレンジを自分たち発信でやって、スタッフの皆さまも対応してくださり、愛を感じました。さらにアリーナツアーが楽しみになりました」と声を弾ませた。また、同公演は全国アリーナツアーの前哨戦という位置づけになる。「ここで終わりじゃなく、次につながるイメージができています」と中島が語るように、3日間を経たFANTASTICSは、高く翔ぶ準備万端。世界は「蝶々が飛んでいったので、飛んで行った先がドームだといいな」と想像をふくらませ、「行けていないエリアにも行きたいなと思います」と誓った。同公演は、19日、20日、21日の3日間にわたって開催。3公演で計6.6万人を動員。1公演で2.2万人を動員するのは、グループ史上最大となった。19日には挑戦の始まりと未来への準備をテーマにした“CRAWLING BUTTERFLY”、20日には静寂の中で変化を遂げることをテーマにした“SILENT BUTTERFLY”、最終日は自由、解放、進化の完成をテーマにした“RISING BUTTERFLY”と題し、異なるセットリストでパフォーマンス。9月6日からの全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025“BUTTERFLY EFFECT”FLY WITH YOU』に向けて、進化を魅せる公演となった。約2時間20分にわたる同公演では、アンコール、メドレーを含む全26曲(「FLY WITH YOU」は2回披露)を歌唱。アリーナツアーのビジュアルを解禁した。