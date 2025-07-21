¥¶¥¥ä¥Þ¡¡¡Ö¥×¥ÁÆüËÜÂåÉ½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¸¡¼¥³¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤â¡Ö·Ý¿Íº²¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î»³ºê¹°Ìé¡Ê49¡Ë¤¬21Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖeFootball ¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°È¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¸½ºß¼¯Åç¤Î¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¸¡¼¥³»á¡Ê72¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ÈÄíÍÑ¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¡ÖeFootball¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»³ºê¤Ï¡ÖeFootball ¥¦¥¤¥³¥ì¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¡¼¥³»á¤È¡¢²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½»æ¤òºÆ¸½¡£»³ºê¤Ï¥¸¡¼¥³»á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î½³¤êÊý¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥¸¡¼¥³¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿Í¤â¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ÁÆüËÜÂåÉ½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¡¼¥³¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤ª±¢¤ÇÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¸¡¼¥³»á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤ª¤¦¤¿¤á¤Î¥Ü¥±¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¡¼¥³¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤è¤ê¤â·Ý¿Íº²¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ê¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£