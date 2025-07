バレーボールの世界3大大会のひとつ、ネーションズリーグ男子の決勝ラウンド・準々決勝の日程が21日、決まった。

同日に予選ラウンドの全日程が終了し、最終順位が確定。3大会連続メダルを目指す日本は4位で決勝ラウンドへ進み、準々決勝は5位のポーランドと31日に戦う。

■ネーションズリーグ

毎年開催され、オリンピック、世界バレーと並ぶ、バレーボール世界3大大会のひとつ。今年は出場チームが「16」から「18」に増え、世界を転戦する。日本は前々回大会で銅メダルを獲得、前回大会では準優勝を果たした。

【男子決勝ラウンド(中国) 準々決勝 組合せ】

■30日(水)16:00

イタリア vs キューバ

■30日(水)20:00

中国 vs ブラジル

■31日(木)16:00

フランス vs スロベニア

■31日(木)20:00

ポーランド vs 日本

※時間はすべて日本時間