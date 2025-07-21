ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７０、伊８５ｂｐ　先週末からほぼ変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.646
フランス　　　3.347（+70）
イタリア　　　3.498（+85）
スペイン　　　3.262（+62）
オランダ　　　2.821（+18）
ギリシャ　　　3.335（+69）
ポルトガル　　　3.091（+45）
ベルギー　　　3.206（+56）
オーストリア　2.984（+34）
アイルランド　2.902（+26）
フィンランド　3.03（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）