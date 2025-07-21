ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊８５ｂｐ 先週末からほぼ変わらず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊８５ｂｐ 先週末からほぼ変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.646
フランス 3.347（+70）
イタリア 3.498（+85）
スペイン 3.262（+62）
オランダ 2.821（+18）
ギリシャ 3.335（+69）
ポルトガル 3.091（+45）
ベルギー 3.206（+56）
オーストリア 2.984（+34）
アイルランド 2.902（+26）
フィンランド 3.03（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.646
フランス 3.347（+70）
イタリア 3.498（+85）
スペイン 3.262（+62）
オランダ 2.821（+18）
ギリシャ 3.335（+69）
ポルトガル 3.091（+45）
ベルギー 3.206（+56）
オーストリア 2.984（+34）
アイルランド 2.902（+26）
フィンランド 3.03（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）