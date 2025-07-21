鹿児島vsFC大阪 スタメン発表
[7.21 J3第21節](白波スタ)
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 24 佐藤諒
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
MF 51 西村真祈
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 16 橋本陸
MF 7 木匠貴大
MF 8 芳賀日陽
MF 18 夏川大和
MF 33 禹相皓
FW 10 久保吏久斗
FW 17 和田育
監督
大嶽直人
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 24 佐藤諒
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
MF 51 西村真祈
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 16 橋本陸
MF 7 木匠貴大
MF 8 芳賀日陽
MF 18 夏川大和
MF 33 禹相皓
FW 10 久保吏久斗
FW 17 和田育
監督
大嶽直人