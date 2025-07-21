[7.21 J3第21節](白波スタ)

※19:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 21 相馬丞

DF 44 青木義孝

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

MF 73 田中稔也

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 23 小島凛士郎

DF 29 岡崎慎

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

監督

相馬直樹

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 6 舘野俊祐

DF 23 秋山拓也

DF 37 堤奏一郎

MF 19 増田隼司

MF 24 佐藤諒

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

MF 51 西村真祈

FW 9 島田拓海

控え

GK 31 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 16 橋本陸

MF 7 木匠貴大

MF 8 芳賀日陽

MF 18 夏川大和

MF 33 禹相皓

FW 10 久保吏久斗

FW 17 和田育

監督

大嶽直人