[7.21 J1第24節](ベススタ)

※18:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

MF 8 紺野和也

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

MF 18 岩崎悠人

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 7 金森健志

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

監督

金明輝

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

DF 22 須貝英大

DF 50 鈴木義宜

MF 10 福岡慎平

MF 25 レオ・ゴメス

MF 39 平戸太貴

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 93 長沢駿

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 24 宮本優太

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 27 山田楓喜

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 9 ラファエル・エリアス

監督

チョウ・キジェ