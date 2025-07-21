福岡vs京都 スタメン発表
[7.21 J1第24節](ベススタ)
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 24 宮本優太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 27 山田楓喜
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 24 宮本優太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 27 山田楓喜
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ