アルバム『Answer』には今年10月より放送開始となるTVアニメ『不器用な先輩。』のOPテーマ「不器用なI love you」を含む新録5曲に加え、レーベルメイトである蒼井翔太とのコラボ曲「晴れのちハレルヤ!」、人気曲カバー「JUST COMMUNICATION」などバラエティーに富んだ全11曲を収録。初回限定盤には、アニメ『不器用な先輩。』にちなんだ社員証風M-CARDが付属し 、「不器用なI love you」リリックビデオと全11曲のカラオケ音源が収録される。 アルバム『Welcome!』の際もユーモア溢れるリリックビデオが話題になっていたので、今作も注目したい。 さらに2025年10月26日(日)愛知・ボトムラインを皮切りにスタートする約2年ぶりのツアーのタイトルも明かされた。その名も、アルバムタイトルと同じく「Answer」と銘打った<angela Live Tour 2025 「Answer」>。 昨年5月に行ったデビュー20周年イヤーの集大成となる『〆』ライブ以降、1発目のワンマンライブ(※FCライブを除く)となる今ツアーは、全公演ライブハウスでの開催。デビュー20周年という大きな区切りを迎えたangelaが、これまでの軌跡をたどり、証(あか)す。新たな一歩を踏み出す姿を目の前で感じることができるライブになる。チケットは本日よりセブンイレブン先行受付がスタート。 ニューアルバム『Answer』 2025年10月8日(水)発売【初回限定盤】 CD+M-CARD品番: KICS-94216価格:4,400円(税抜:4,000円) 【通常盤】 CDのみ品番: KICS-4216定価:3,300円(税抜:3,000円) <収録内容> ※全形態共通1​. 「不器用なI love you」(TVアニメ「不器用な先輩。」OPテーマ)新録2​. 「Fly Alive」(パチンコ機「Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3」搭載曲)3​. 「命ノヒカリ」(パチンコ機「Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3」搭載曲)4​. 「正面突破 We are!」新録5​. 「晴れのちハレルヤ!」(劇場版『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』主題歌)6​. 「Dear T」新録7​. 「僕等の歌」8​. 「蒼穹の彼方」(「蒼穹のファフナー」シリーズアンサーソング)9​. 「JUST COMMUNICATION」カバー曲10​. 「Answer」新録11​. 「angela体操」新録 <M-CARD> ※初回限定盤のみ・「不器用なI love you」リリックビデオ・12th アルバム収録曲インスト音源11曲(M-CARDの絵柄は全4種からランダムで1種封入) ご予約はこちら https://lnk.to/angela_12thAL_Answer 法人別オリジナル特典アニメイト:複製サイン&コメント入りL判ブロマイド+缶バッジ(56mm)Amazon:メガジャケ(初回限定盤2枚/通常盤1枚)※各形態ごとに絵柄は異なりますゲーマーズ:複製サイン&コメント入りL判ブロマイド+缶バッジ(56mm)ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く):複製サイン&コメント入りブロマイド+缶バッジ(76mm)TSUTAYA:ましかくブロマイド (89mm×89mm)楽天ブックス:複製サイン&コメント入りL判ブロマイド+アクリルキーホルダー(5cm)キンクリ堂:複製サイン&コメント入り2L判ブロマイドメーカー特典:複製サイン&コメント入りL判ブロマイド※メーカー特典対象店舗は後日解禁となります <バンドル盤>※対象商品は初回限定盤のみになります・ゲーマーズ:アクリルスタンド 価格:6,050円(税抜:5,500円) ・キンクリ堂:ようこそ「ミュージック・ワンダー・サービス」へ!公式ネックストラップ 価格:6,050円(税抜:5,500円) ※絵柄は法人毎に異なります。絵柄は後日公開させていただきます。※特典物は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。※詳細は各店舗へお問い合わせ下さい。 TVアニメ『不器用な先輩。』 2025年10月よりTOKYO […]

