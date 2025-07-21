【ポイント】

・夏空と猛暑が続く、体温超えも

・全国23の道府県に熱中症警戒アラート

・午後は東日本の山沿いを中心に局地的雷雨、警報級の大雨も

・24日（木）以降、沖縄は熱帯低気圧で雨が降りやすい

【全国の天気】

夏の太平洋高気圧が日本列島を広く覆うため、22日（火）も全国的に夏空が広がり、猛烈な暑さになるでしょう。熊谷（埼玉）や日田（大分）では38℃まで上がる予想です。北海道でも体温並みの暑さになる所があるでしょう。全国23の道府県に熱中症警戒アラートが発表されていますので、警戒してください。

また、暑さとともに、上空に寒気が入る東日本を中心に大気が非常に不安定で、局地的に雷を伴い、非常に激しい雨が降るでしょう。上空の風が弱いため、山沿いで発生した積乱雲が同じ場所にとどまると、災害をもたらす大雨となる可能性もあり、注意が必要です。

■予想最高気温（高い地点）

38℃：熊谷、日田（大分）

37℃：北見（北海道）、福島、前橋、岐阜、京都、佐賀、熊本

■熱中症警戒アラート

北海道、岩手、茨城、栃木、群馬、埼玉、山梨、愛知、三重、新潟、福井、京都、兵庫、和歌山、広島、島根、香川、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、鹿児島

■予想最低気温（前日差）

札幌 24℃（-2 真夏並み）

仙台 24℃（-1 真夏並み）

新潟 25℃（-1 熱帯夜）

東京 26℃（±0 熱帯夜）

長野 23℃（±0 真夏並み）

名古屋 26℃（±0 熱帯夜）

大阪 27℃（-1 熱帯夜）

広島 26℃（±0 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（-1 熱帯夜）

鹿児島 26℃（-1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 32℃（-1 真夏並み）

仙台 35℃（±0 猛暑日）

新潟 35℃（-1 猛暑日）

東京 34℃（±0 平年並み）

長野 35℃（-2 猛暑日）

名古屋 36℃（+1 猛暑日）

大阪 35℃（+1 猛暑日）

広島 35℃（±0 猛暑日）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 34℃（±0 真夏並み）

鹿児島 34℃（±0 真夏並み）

那覇 32℃（+1 7月中旬）

【週間予報】

太平洋高気圧の勢力が強く、引き続き日本列島を覆うため、夏空と猛暑が続くでしょう。24日（木）も軒並み、35℃以上の猛暑日。山越えのフェーン現象が加わる北海道オホーツク海側では40℃近い記録的な暑さになるかもしれません。

一方、沖縄の南海上に熱帯低気圧が発生し、沖縄では24日（木）以降、雨が降りやすくなるでしょう。朝晩も厳しい暑さですので、室内の温度を測り、適切に冷房を活用してください。