TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤Ï3Ï¢µÙ°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤ÇÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤âÁ´¹ñ208¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°ñ¾ë¸©Âç»ÒÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡¢µ¤²¹38.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢±À¤ÎÀÚ¤ì´Ö¤«¤éÀÄ¶õ¤â¤Î¤¾¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Íë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È1»þ´Ö¸å¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¡£Ã¡¤­¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±«¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤â22.8¡î¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ìë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÍë±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£