3Ï¢µÙ¤Î¸©Æâ¤Ï¹¥Å·¤Ë ³ÆÃÏ¤Ç²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¦ ½ë¤µ¿á¤Èô¤Ö¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ÊÀÅ²¬¡Ë
7·î21Æü¤Î³¤¤ÎÆü¤ò´Þ¤à3Ï¢µÙ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï²Æ¤é¤·¤¤¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÆµÙ¤ßºÇ½é¤Î½µËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¡ÖARTIE¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¡×²°³°¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿åÅ´Ë¤¤äË¢¥Ð¥ºー¥«¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡¢Ë¢¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÎÃ¤·¤¤¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË¢¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×ー¥ë¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë»¶¿å¥·¥çー¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¹Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¿¿²ÆÆü¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ïー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Îä¤¿¤¤¥¸¥§¥éー¥È¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ç¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçºå¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ë¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯À÷¤ß¤Þ¤¹¡¢Îä¤¿¤µ¤¬¡×
3Ï¢µÙ½éÆü¤ÎÅÚÍËÆü¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ½é¤Î¡ÖÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¤¦¤Ê¤®Å¹¤Ç¤Ï³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¦¤Ê¤®¤Î¤«¤ó¤¿¤í¤¦¡¡Ëª¿Ü²ì Ìö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÚÍË¤ÎÅÚÍÑ¤Î±¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤¡£º£Æü¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î´ØÀ¾É÷¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤¤300É¤¤Î¤¦¤Ê¤®¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¤¦¤Ê¤®¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬ÉÍ¾¾Ì¾»º¤ÎÀäÉÊ¤¦¤Ê¤®¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÖÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡×¤¬2²ó¤¢¤ê¡¢¼¡²ó¤ÏÍè½µÌÚÍËÆü¤Î31Æü¤Ç¤¹¡£
½ë¤¤¤Î¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤È¤¤¤¨¤Ðº×¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¤Ï20Æü¡¢2025Ç¯¤Ç24²óÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÍÙ²Æº×¡Ê¤ª¤É¤é¤Ã¤«¤µ¤¤¡Ë¡×¤¬»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç°æÀî¹Á¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó40ÁÈ600¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍÙ¤ê¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤´À¤«¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ìë¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤È²Ö²Ð¤Ç¾ÆÄÅ¤ÎÇ®¤¤²Æ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ21Æü¤Ï3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ç¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¡£¾¾ºêÄ®¤Î±À¸«³¤´ß¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï250¥¥í¡¦Ìó3000¸Ä¤Î¥µ¥¶¥¨¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÉô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤è¤¯°ìÀÆ¤Ë³¤¤ØÆþ¤ê¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ë»µ¤«¤ì¤¿¥µ¥¶¥¨¤òÌ´Ãæ¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¤Ï¡¢±À¸«³¤´ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¶½Ê³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡£ÈØÅÄ»ÔÎµÍÎº«Ãî¼«Á³´Ñ»¡¸ø±à¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿Å¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌó60¼ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Êº«Ãî¤òÁ°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¡£¤·¤«¤·¡¢21Æü¤â30¡î±Û¤¨¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Íè±à¼Ô¤Ï½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¹¤ÈÍè±à¤·¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÂ¹¤¬Íè¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤À¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¿åÅû¤È¤«±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤«Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ÇÆ°Êª¤Î³¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È½ë¤¤¡£ÂçÉÍ¥×ー¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ë¤®¤¿¤¤¡×
Æ°Êª±àÂ¦¤â¤³¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ËÆ°Êª¤äÍè±à¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à¤ÎÂÀÅÄÀéÀ²¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±î¼Ë¤Ë¿å¤ò¿â¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À´Û¤ËÎäË¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤Î½ë¤¤Æü¤ÏÆþ±à¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£8·î¤«¤é¤Ï²Æ¤ÎÆ°Êª±àº×¤ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
21Æü¤Ï³¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£3Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ¤Ï²Æ¤é¤·¤¤¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¸©Æâ¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3Ï¢µÙ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖARTIE¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¡×¤Î²°³°¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¿²Æ¤Î¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿åÅ´Ë¤¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ë¢¥Ð¥ºー¥«¤ÇË¢¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É½ë¤µ¤â¿á¤Èô¤ÖÎÃ¤·¤¤¶õ´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê£Ñ¡¥²¿¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡ËË¢¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡×
¡Ö¥×ー¥ë¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë»¶¿å¥·¥çー¤â¹Ô¤ï¤ì¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ïー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³¹¤æ¤¯¿Í¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤Ë°ìÂ©¤Ä¤³¤¦¤È¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡£
¡ÊÂçºå¤«¤é¤ÎµÒ¡Ë
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ë¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯À÷¤ß¤Þ¤¹¡¢Îä¤¿¤µ¤¬¡£¡×
3Ï¢µÙºÇ½é¤ÎÅÚÍËÆü¤Ï¡¢2025Ç¯1²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡×¡£ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Ê¤®Å¹¤Ç¤Ï³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¦¤Ê¤®¤Î¤«¤ó¤¿¤í¤¦ Ëª¿Ü²ì Ìö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÚÍË¤ÎÅÚÍÑ¤Î±¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤¡£º£Æü¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î´ØÀ¾É÷¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤300É¤¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×
¡ÖºÇ¶á¤ÏÍ¾¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¤¦¤Ê¤®¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×
¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤â¡¢ÉÍ¾¾Ì¾»º¤ÎÀäÉÊ¤¦¤Ê¤®¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯¤Ï¡ÖÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡×¤¬2²ó¡ª¼¡²ó¤ÏÍè½µÌÚÍËÆü¤Î31Æü¤Ç¤¹¡£
½ë¤¤¤Î¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤È¤¤¤¨¤Ðº×¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¤Ï20Æü¡¢2025Ç¯¤Ç24²óÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¦ÍÙ²Æº×¡Ê¤ª¤É¤é¤Ã¤«¤µ¤¤¡Ë¤¬»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç°æÀî¹Á¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó40ÁÈ600¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍÙ¤ê¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¡£µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤´À¤¬Î®¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤´À¤«¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
Ìë¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤È²Ö²Ð¤Ç¾ÆÄÅ¤ÎÇ®¤¤²Æ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ21Æü¤Ï3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ç¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¡£¾¾ºêÄ®¤Î±À¸«³¤´ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¡×¡£¤³¤Î¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ2025Ç¯¤Ï250¥¥í¡¦Ìó3000¸Ä¤Î¥µ¥¶¥¨¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÉô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤è¤¯°ìÀÆ¤Ë³¤¤ØÆþ¤ê¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ë»µ¤«¤ì¤¿¥µ¥¶¥¨¤òÌ´Ãæ¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥µ¥¶¥¨¼í¤ê¡£±À¸«³¤´ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¶½Ê³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡£ÈØÅÄ»ÔÎµÍÎº«Ãî¼«Á³´Ñ»¡¸ø±à¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿Å¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌó60¼ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Êº«Ãî¤òÁ°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î»Ñ¤¬¡£ÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¡£¤·¤«¤·¡¢21Æü¤â30¡î±Û¤¨¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤ÇÍè±à¼Ô¤Ï½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¹¤ÈÍè±à¡Ë
¡ÖÂ¹¤¬Íè¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤À¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¿åÅû¤È¤«±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤«Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤ëÌÜÅª¤¬
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ÇÆ°Êª¤Î³¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡Ä
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È½ë¤¤¡£ÂçÉÍ¥×ー¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ë¤®¤¿¤¤¡×
Æ°Êª±àÂ¦¤â¤³¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ËÆ°Êª¤äÍè±à¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à ÂÀÅÄÀéÀ²¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±î¼Ë¤Ë¿å¤ò¿â¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À´Û¤ËÎäË¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤¢¤ï¤»²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤Î½ë¤¤Æü¤ÏÆþ±à¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£8·î¤«¤é¤Ï²Æ¤ÎÆ°Êª±àº×¤ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×