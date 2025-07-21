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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Evann Guessand'ın geçen sezon attığı 12 gol. pic.twitter.com/L368xYykCC— FF TV (@FFTVofficial) July 4, 2025