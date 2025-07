レブロン×エスターバニーの限定リップで、毎日に癒しのリップケアを♡

「かわいい」に癒されながら唇もつるんと美しく♡レブロンの大人気リップケア『レブロン キス シュガー スクラブ』に、韓国発の人気キャラ「エスターバニー」とのコラボパッケージが数量限定で登場します。ガーリーでPOPな世界観とともに、セルフケアの時間がもっと心地よくなるこのリップ。自分へのご褒美にも、プレゼントにもぴったりなアイテムです。

毎日がちょっと特別に♡限定パッケージ

価格:990円(税込)

唇の角質ケアと保湿が同時に叶う『レブロン キス シュガー スクラブ』。

そんな大人気シリーズに、韓国系アメリカ人アーティスト・Esther Kim氏が手がける「エスターバニー」の世界観を落とし込んだ限定パッケージが仲間入りします。

愛らしい表情とやわらかいフォルムのバニーたちがデザインされたリップは、持っているだけで気分が上がる♡

全4色(EC限定含め5種)のラインナップで、それぞれの色に合わせたキャラクターの個性も楽しめます。

角質も気持ちもオフ。なめらかリップに

このリップスクラブの魅力は、やさしくなでるだけで角質ケア&保湿ができる手軽さ。

ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油の3種のフルーツオイルを配合し、乾燥しがちな唇をしっとり守ります。

さらに、洗い流さずに使えるので、朝のメイク前や夜のナイトケアにもぴったり。唇に色はほとんどつきませんが、しっとりぷるんとした仕上がりが長く続きます。毎日のセルフケアが、癒しのひとときに変わるはず。

ギフトにも♡大切な人へ癒しをシェア

可愛いだけじゃない、しっかり機能派な『レブロン キス シュガー スクラブ』。だからこそ、自分用だけでなくギフトにもおすすめです。

エスターバニーのコンセプトである「Love My Self Love Your Self」にぴったりな、心と唇にうるおいを与えるアイテム。友達や家族へのプチギフトにも喜ばれること間違いなし♪

ふとした瞬間に、癒しと元気をくれるバニーたちとリップケアタイムをシェアしてみて。

癒しのひと塗りで、心も唇もうるおって♡

毎日をがんばる私たちに、ちょっとした癒しを届けてくれる“レブロン×エスターバニー”のリップスクラブ。

シュガーケアのやさしさとキャラクターの可愛さが詰まった一本で、唇だけでなく気分までしっとりやわらかく♡

数量限定なので、気になるカラーはぜひお早めにチェックしてみてくださいね。