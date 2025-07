羊文学が、欧州6ヶ国7都市を回る初のヨーロッパツアー<Hitsujibungaku Europe Tour 2025>を開催することを発表した。 発表が行なわれたのはロンドンで行われた<HYPER JAPAN Festival>のステージにて。今回のツアーは10月15日フランス・パリ公演を皮切りに、オランダ、ドイツ、ポーランド、オーストリアを回り、ファイナルはイギリス・ロンドン公演を予定している。チケットの発売は7月23日(水)17:00 (日本時間)よりスタート。 羊文学は昨年バンドとして初のアジアツアー全11公演を完走し、今年4月にはアメリカ本土4都市を回る初のUSツアーも成功させるなど、海外への本格進出を果たしてきた。9月からは日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>を控えている。 そしてバンドとして約2年ぶりのフルアルバムを10月8日(水)にリリースすることも決定している。 ■<Hitsujibungaku Europe Tour 2025>2025年10月15日(水)FR・Paris @L’Alhambra10月16日(木)NL・Nijmegen @Doornroosje10月18日(土)DE・Cologne @Die Kantine10月19日(日)DE・Berlin @Columbia Theater10月20日(月)PL・Warsaw @Proxima10月22日(水)AT・Vienna @Flex10月24日(金)UK・London @O2 Academy Islington チケット情報10月15日(水)FR・Paris @L’Alhambrahttp://bit​.ly/Hitsujibungaku_Paris25 10月16日(木)NL・Nijmegen @Doornroosjehttps://www​.doornroosje​.nl/event/hitsujibungaku/ 10月18日(土)DE・Cologne @Die Kantinehttps://www​.eventim​.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/ 10月19日(日)DE・Berlin @Columbia Theaterhttps://www​.eventim​.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/ 10月20日(月)PL・Warsaw @Proximahttps://www​.livenation​.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764 10月22日(水)AT・Vienna @Flexhttps://www​.oeticket​.com/event/20463877 10月24日(金)UK・London @O2 Academy Islingtonhttps://gigst​.rs/hitsujibungaku ■シングルCD「Feel/mild days」2025年8月27日(水)発売CD予約ページ:https://hitsujibungaku.lnk.to/feel_md_cd配信リンク:https://hitsujibungaku.lnk.to/Feel_milddays【期間生産限定盤】KSCL-3602 2,000円(税込)▼収録曲1 Feel2 mild […]

